LE SSERAFIM、初のワールドツアー日本公演詳細決定
LE SSERAFIMが初めて開催するワールドツアーの日本公演＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN＞の詳細が決定した。
＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN＞は、5月6日・7日の名古屋(ポートメッ セなごや 第1展示館)公演を皮切りにスタートし、5月13日・14日に大阪(大阪城ホール)、6月7日・8日 に北九州(⻄日本総合展示場 新館)、6月12日・14日・15日にさいたま(さいたまスーパーアリーナ)の4都市9公演で開催となる。
＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN＞
2025年5月6日(火・祝) 開場 16:00/開演 18:00
2025年5月7日(水) 開場 16:30/開演 18:30
[大阪] 大阪城ホール
2025年5月13日(火) 開場 16:30/開演 18:30
2025年5月14日(水) 開場 16:30/開演 18:30
[北九州] ⻄日本総合展示場 新館
2025年6月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00
2025年6月8日(日) 開場 14:00/開演 16:00
[さいたま] さいたまスーパーアリーナ
2025年6月12日(木) 開場 16:30/開演 18:30
2025年6月14日(土) 開場 16:00/開演 18:00
2025年6月15日(日) 開場 14:00/開演 16:00
・チケット料金
指定席 16,000円(税込)
VIP席 (アップグレードチケット)
27,000円(税込)
※FEARNOT Membership (JP)限定 ※指定席16,000円+アップグレードチケット11,000円
・チケット先行受付
【LE SSERAFIM GLOBAL OFFICIAL FANCLUB FEARNOT MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】
受付期間:2025年3月3日(月)13:00 〜 3月9日(日)23:59まで
※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
抽選結果確認・入金期間:2025年3月17日(月)11:00 〜 3月20日(木・祝)23:00まで
チケットに関する詳細はLE SSERAFIM Japan official siteをご確認ください。 (https://www.le-sserafim.jp)
【公演に関するお問い合わせ】
■名古屋公演
キョードー東海 052-972-7466 (平日 12:00〜18:00 / 土 10:00〜13:00 ※祝日を除く)
■大阪公演
SOGO OSAKA 06-6344-3326 (平日 14:00〜16:00 ※祝日を除く)
■北九州公演
キョードー⻄日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00 ※祝日を除く)
■さいたま公演
キョードー東京 0570-550-799 (平日 11:00〜18:00 / 土日祝 10:00〜18:00)