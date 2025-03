【Steam:UBISOFTパブリッシャーセール】開催期間:3月14日まで

UBISOFTは、同社のSteam用ゲームタイトルを対象とした「パブリッシャーセール」を開催している。期間は3月14日まで。

今回のセールでは、「アサシン クリード」シリーズや「Star Wars Outlaws」、「Avatar: Frontiers of Pandora」などが割引価格で登場。期間中は対象タイトルを最大85%OFFで購入できる。

なお、セールは予告なく変更・終了する場合があるため、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。

セール対象タイトル(一部)

Star Wars Outlaws

価格:9,790円 → 4,895円(50%OFF)

Avatar: Frontiers of Pandora

価格:9,790円 → 3,230円(67%OFF)

Assassin's Creed Origins

価格:7,920円 → 1,188円(85%OFF)

STAR WARS (C) & (TM) 2024 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft (TM) & (C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.



Avatar: Frontiers of Pandora TM & (C) 2023 20th Century Studios. Game software (C) 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.



(C) 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.