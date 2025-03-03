¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥¤¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ã21¥¬¥ó¥µ¥ë¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹
2025Ç¯2·î21¡Á23Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Î¥°¥ë¥¬¥ª¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë21¥¬¥ó¥µ¥ë¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥«¡¼¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Þ¥À¥ó¡¦¥â¥Ï¡¼¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¤¥ó¥É¡¢¤¤¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤¬ÉÙ¤ò¶¥¤¤¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¡Ê¼Ì¿¿67ÅÀ¡Ë
¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼Ê¸²½
À¤³¦¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÂè3°Ì¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò°¦¤Ç¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤ÏÂç¤¤¤ËYes¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤òÎÎ¼ç¹ñ¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÇüÂç¤Ê»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤¿¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Èà¤é¤ÏËÜ¹ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ¸²½¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤ÏÂç¤Î¾åÆÀ°ÕµÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤ÏÉÙ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ø¤ÈÈ¯Ãí¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌæ¾Ï¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼Ø¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤òÅ»¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¡É¤¬¥¤¥ó¥É¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤À¡£Á°½Ò¤Î¥â¥Ï¡¼¥ó¼çÆ³¤Î¸µ¡¢Í³½ï¤¢¤ë¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤ä¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥½¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¡¦¥ô¥£¥é¥Ç¥¹¥Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ´°Á´¤Êº¿¹ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÝ¸îÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·¼Ö¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢Í¢Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ø»ßÀÇÅª¤Ê¹â³Û²ÝÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÀïÁ°¤Î¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼Á´À¹´ü°Ê¹ß¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼Ê¸²½¤Ï¿êÂà¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄäÂÚ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥º¥¤È¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤ÎÀßÎ©¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿³«ÊüÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ã°ÛÅª¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¶½Î´¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉÇ¼²°¥â¥Î¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Ä¹¤¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ä¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥ÄÍ¢Æþ¤Ë¤â¹â¤¤´ØÀÇ¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´ð½à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âºÆÍøÍÑ¤Ï¹Í¤¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµà¤Á²Ì¤Æ¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤é¡¢¤½¤ì¤òÉü¸µ¤·¤è¤¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¼¡Âè¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÊÃÊ¤Î¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥â¥Ï¡¼¥óÃ£¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤ò¥¤¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥ÈÃ£¤¬Íý²ò¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤À¡£
¹Âç¤Ê¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ë100Âæ¤¬ÊÂ¤Ö
º£²ó¤Î21¥¬¥ó¥µ¥ë¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï»þÂå¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡õËÌÊÆ¤Î¶èÊ¬¤Ë¤è¤ê11¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢100Âæ¤Û¤É¤Î»²²Ã¼ÖÎ¾¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ50Âæ¤Û¤É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤À¡£¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤ÎÃ¼¤«¤é¤ÏÃ¼¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤«¤é¡¢Êâ¤¤¤Æ¤Ò¤È²ö¤ê¤¹¤ë¤Î¤â°ì»Å»ö¡£¤½¤ó¤Ê²£Ãå¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥«¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¹½Æâ°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹120¼þÇ¯¤À¡£¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥³¥ë¥½¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¡¦¥ô¥£¥é¥Ç¥¹¥Æ¤ä¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾¤âÊÂ¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏMG100¼þÇ¯¤À¡£¤³¤Î100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëMG¾åÎ¦¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ä¡£¶áÇ¯¤Î¿·À¸MG¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥É»ñËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SUV¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÎÌ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤Ï¹â¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÊÝ¸îËÇ°×»þÂå¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥º·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È1100D¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï1958¡Á2014Ç¯¤Þ¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡ÉÀ¸¤¤¿²½ÀÐ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤¤¤¹¡¶À½¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼1800ISZ¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡É¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶âÍËÆü¤ÎÁáÄ«¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼Ãæ¿´Éô¤Î¥¤¥ó¥ÉÌç¤Ë»²²Ã¼ÖÎ¾¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡É¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¤ÏÄø±ó¤¤´Ä¶¤Ë»²²Ã¼ÖÎ¾¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é30Ê¬¤Û¤É¤Ç¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤À¤¬¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ë¤è¤ê±êÅ·²¼¤Ë2»þ´Ö°Ê¾åÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¤½¤Î¤¦¤Á²¿Âæ¤«¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¤³¤ÎÆñ½ê¤òÌµ»öÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ï¹¥¤ß¤Î°ìÂæ¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ë¥«¥¿¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È1100D¡¢¤ª¤Ã¤È¡¢¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È³¹Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍò¤È¤¤¤¦ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤½¤ì¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¡É¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Í¡É¤È¤¤¤¦Ãí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£É®¼Ô¤ÎÁª¤ó¤À¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤ÏÌµ»ö¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅþÃå¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿³ºº°÷Ä¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼¤Î¤â¤È¡¢30Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ú¤·¤¤¿ôÆü¤Ë¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¿¤Á3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÉÀï¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥¦¥£¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï1951Ç¯¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯A90¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¼èÆÀ¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ï¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤ë¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÅÁÅýÉñÍÙÂâ¡¢ÊâÊ¼Ï¢Ââ¡¢¤½¤·¤ÆÀµÅö¤Ê·³ÍÑµ·¼°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¤¥ó¥ÉÎ®¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢14»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï²¿¤ÈÌë¤ÎÄ¢¤¬²¼¤ê¤è¤¦¤È¤¹¤ë18»þ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¼çºÅ¤Î¥Þ¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËþÂ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¿ô¤Î¾ÞÅµ¤ò¼øÍ¿¤·Â³¤±¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ÏËè²óÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤µ¤Æ¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1922Ç¯¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹40/50HP¥·¥ë¥Ð¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¥ç¡¼¡£2°Ì¤Ï1955Ç¯¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥ê¥à¥¸¥ó¡£3°Ì¤Ï1930Ç¯·¿¥³¡¼¥ÉL-29¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â1910Ç¯¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë ¥â¥Ç¥ë£Å¡¢1958Ç¯¥¿¥È¥é V8 ¥·¥ê¡¼¥º608¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¢¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î»²²Ã¤â¥â¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
https://21gunsaluterally.com/
Special Thanks: Madan Mohan
Ê¸¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¡Words: Shin-ichi EKKO
Photography: flohagena.productions, Shin-ichi Ekko
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤¬ÉÙ¤ò¶¥¤¤¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¡Ê¼Ì¿¿67ÅÀ¡Ë
À¤³¦¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÂè3°Ì¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò°¦¤Ç¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤ÏÂç¤¤¤ËYes¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤òÎÎ¼ç¹ñ¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÇüÂç¤Ê»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤¿¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Èà¤é¤ÏËÜ¹ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ¸²½¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤ÏÂç¤Î¾åÆÀ°ÕµÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤¿¤Á¤ÏÉÙ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ø¤ÈÈ¯Ãí¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌæ¾Ï¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼Ø¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤òÅ»¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¡É¤¬¥¤¥ó¥É¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤À¡£Á°½Ò¤Î¥â¥Ï¡¼¥ó¼çÆ³¤Î¸µ¡¢Í³½ï¤¢¤ë¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤ä¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥½¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¡¦¥ô¥£¥é¥Ç¥¹¥Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ´°Á´¤Êº¿¹ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÝ¸îÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·¼Ö¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢Í¢Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ø»ßÀÇÅª¤Ê¹â³Û²ÝÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÀïÁ°¤Î¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼Á´À¹´ü°Ê¹ß¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼Ê¸²½¤Ï¿êÂà¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄäÂÚ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥º¥¤È¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤ÎÀßÎ©¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿³«ÊüÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ã°ÛÅª¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¶½Î´¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉÇ¼²°¥â¥Î¡É¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Ä¹¤¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ä¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥ÄÍ¢Æþ¤Ë¤â¹â¤¤´ØÀÇ¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´ð½à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âºÆÍøÍÑ¤Ï¹Í¤¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµà¤Á²Ì¤Æ¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤é¡¢¤½¤ì¤òÉü¸µ¤·¤è¤¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¼¡Âè¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÊÃÊ¤Î¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥â¥Ï¡¼¥óÃ£¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤ò¥¤¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥ÈÃ£¤¬Íý²ò¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤À¡£
¹Âç¤Ê¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ë100Âæ¤¬ÊÂ¤Ö
º£²ó¤Î21¥¬¥ó¥µ¥ë¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï»þÂå¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡õËÌÊÆ¤Î¶èÊ¬¤Ë¤è¤ê11¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢100Âæ¤Û¤É¤Î»²²Ã¼ÖÎ¾¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ50Âæ¤Û¤É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤À¡£¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤ÎÃ¼¤«¤é¤ÏÃ¼¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤«¤é¡¢Êâ¤¤¤Æ¤Ò¤È²ö¤ê¤¹¤ë¤Î¤â°ì»Å»ö¡£¤½¤ó¤Ê²£Ãå¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥«¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¹½Æâ°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹120¼þÇ¯¤À¡£¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡¦¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥³¥ë¥½¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¡¦¥ô¥£¥é¥Ç¥¹¥Æ¤ä¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼ÖÎ¾¤âÊÂ¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏMG100¼þÇ¯¤À¡£¤³¤Î100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëMG¾åÎ¦¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ä¡£¶áÇ¯¤Î¿·À¸MG¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥É»ñËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SUV¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÎÌ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤Ï¹â¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÊÝ¸îËÇ°×»þÂå¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥º·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È1100D¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï1958¡Á2014Ç¯¤Þ¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡ÉÀ¸¤¤¿²½ÀÐ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤¤¤¹¡¶À½¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼1800ISZ¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡É¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶âÍËÆü¤ÎÁáÄ«¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼Ãæ¿´Éô¤Î¥¤¥ó¥ÉÌç¤Ë»²²Ã¼ÖÎ¾¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡É¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¤ÏÄø±ó¤¤´Ä¶¤Ë»²²Ã¼ÖÎ¾¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é30Ê¬¤Û¤É¤Ç¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤À¤¬¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ë¤è¤ê±êÅ·²¼¤Ë2»þ´Ö°Ê¾åÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¤½¤Î¤¦¤Á²¿Âæ¤«¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¤³¤ÎÆñ½ê¤òÌµ»öÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ï¹¥¤ß¤Î°ìÂæ¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ë¥«¥¿¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È1100D¡¢¤ª¤Ã¤È¡¢¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È³¹Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍò¤È¤¤¤¦ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤½¤ì¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¡É¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Í¡É¤È¤¤¤¦Ãí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£É®¼Ô¤ÎÁª¤ó¤À¥Ñ¥É¥ß¥Ë¤ÏÌµ»ö¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅþÃå¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿³ºº°÷Ä¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼¤Î¤â¤È¡¢30Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ú¤·¤¤¿ôÆü¤Ë¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¿¤Á3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÉÀï¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥¦¥£¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï1951Ç¯¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯A90¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¼èÆÀ¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ï¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤ë¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÅÁÅýÉñÍÙÂâ¡¢ÊâÊ¼Ï¢Ââ¡¢¤½¤·¤ÆÀµÅö¤Ê·³ÍÑµ·¼°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¤¥ó¥ÉÎ®¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢14»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï²¿¤ÈÌë¤ÎÄ¢¤¬²¼¤ê¤è¤¦¤È¤¹¤ë18»þ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¼çºÅ¤Î¥Þ¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËþÂ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¿ô¤Î¾ÞÅµ¤ò¼øÍ¿¤·Â³¤±¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ÏËè²óÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤µ¤Æ¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1922Ç¯¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹40/50HP¥·¥ë¥Ð¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¥ç¡¼¡£2°Ì¤Ï1955Ç¯¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥ê¥à¥¸¥ó¡£3°Ì¤Ï1930Ç¯·¿¥³¡¼¥ÉL-29¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â1910Ç¯¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë ¥â¥Ç¥ë£Å¡¢1958Ç¯¥¿¥È¥é V8 ¥·¥ê¡¼¥º608¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¢¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î»²²Ã¤â¥â¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
https://21gunsaluterally.com/
Special Thanks: Madan Mohan
Ê¸¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¡Words: Shin-ichi EKKO
Photography: flohagena.productions, Shin-ichi Ekko