世界で活躍する5人組グループ・LE SSERAFIMが初めて開催するワールドツアーの日本公演「2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN」の詳細が決定した。「2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN」は、5月6、7日の名古屋(ポートメッセなごや 第1展示館)公演を皮切りにスタートし、5月13、14日に大阪(大阪城ホール)、6月7、8日に北九州(西日本総合展示場 新館)、6月12、14、15日にさいたま(さいたまスーパーアリーナ)の4都市9公演で開催される。

LE SSERAFIMは、昨年9月に米国4大大衆音楽授賞式「2024 MTV Video Music Awards」でプレショー(Pre-show)のステージ出演を果たし、「PUSH Performance of the Year」を受賞。米国に続いてヨーロッパ最大の音楽授賞式「2024 MTV Europe Music Awards」でも、パフォーマーとして単独ステージを披露しただけでなく、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げた。さらに日本では、日本を代表する年末音楽授賞式「日本レコード大賞」においてK-POPガールグループで初めて「特別国際音楽賞」を受賞。K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げた。昨年末には「第66回 輝く!日本レコード大賞」初出演に加え、デビュー初年度から3年連続で「第75回NHK紅白歌合戦」に出場した。来月3月14日には、LE SSERAFIMが韓国で約7カ月ぶりにリリースする5th Mini Album『HOT』の発売を控えている。<ライブ情報>(P)&(C) SOURCE MUSIC『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN』公演概要(予定)[名古屋] ポートメッセなごや 第1展示館2025年5月6日(火・祝) 開場 16:00/開演 18:002025年5月7日(水) 開場 16:30/開演 18:30[大阪] 大阪城ホール2025年5月13日(火) 開場 16:30/開演 18:302025年5月14日(水) 開場 16:30/開演 18:30[北九州] 西日本総合展示場 新館2025年6月7日(土) 開場 16:00/開演 18:002025年6月8日(日) 開場 14:00/開演 16:00[さいたま] さいたまスーパーアリーナ2025年6月12日(木) 開場 16:30/開演 18:302025年6月14日(土) 開場 16:00/開演 18:002025年6月15日(日) 開場 14:00/開演 16:00<チケット料金>◼︎指定席16,000円(税込)■VIP席 (アップグレードチケット)27,000円(税込)※FEARNOT Membership (JP)限定※指定席16,000円+アップグレードチケット11,000円チケットに関する詳細LE SSERAFIM Japan official site https://www.le-sserafim.jp