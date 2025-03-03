¢£Åìµþ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±«
Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹­¤¯Îä¤¿¤¤±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À²¤ìÂ³¤­¤Ç¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿Åìµþ¤Ç¤â¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¿¿Åß¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡ÛÅìµþÅÔ¿´¤â´Þ¤á¤¿´ØÅìÆîÉô¤Ç¤â¡È¤ß¤¾¤ì¡É¤ä¡ÈÀã¡É¡¡°ìÅÙ»ß¤ó¤Ç¤âÌÀÆü(4Æü)¤â¤Þ¤¿Àã¡ÚÀã¤Ï¤É¤³¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¹ß¤ë¡©º£¸å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û

¢£¸á¸å¤Ï´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤â¤ß¤¾¤ì¤äÀã¤Ë
ÅìµþÅÔ¿´¤â´Þ¤á¤¿´ØÅìÆîÉô¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤â¡¢¸á¸å¤Ï¤ß¤¾¤ì¤äÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅìËÌÉô¤ÏÀã¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¢£Àã¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¶Ë´¨
µ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤­¤Î¤¦¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤âËüÁ´¤ÊËÉ´¨ÂÐºö¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¢£»ß¤à¤Î¤Ï°ì»þÅª¡¡¤¢¤¹¤ÏºÆ¤Ó±«¤äÀã
¤¢¤¹¤â¼¡¤Î±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¹­¤¯±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤ÏÌë¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤­¤ç¤¦¤è¤ê¤âÀã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¹­¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¢£º£½µÃæ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤°¤º¤Ä¤¯
º£½µ¤Ï5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ¤Î¸åÈ¾¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£½µ¤Ïµ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£