＜個人投資家の予想＞ 03月03日 12時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(6319) シンニッタン 東証スタンダード
(197A) タウンズ 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(6319) シンニッタン 東証スタンダード
(197A) タウンズ 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS