＜個人投資家の予想＞ 03月03日 12時 ＜個人投資家の予想＞ 03月03日 12時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3825) リミックス 東証スタンダード

(6707) サンケン 東証プライム

(6319) シンニッタン 東証スタンダード

(197A) タウンズ 東証スタンダード

(3350) メタプラ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(278A) テラドローン 東証グロース

(8135) ゼット 東証スタンダード

(2975) スターマイカ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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