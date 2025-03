京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回はこの時期にホッと温まる手土産を買うのにぴったりのお店2軒です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

手土産買うなら?

京都は素敵な手土産の宝庫。特に食べ物系は充実していて、味のおいしさはもちろんのこと、気の利いたパッケージも楽しみの一つ。定番も良いけれど、地元の人が愛用しているものなら間違いなし!

まだ肌寒いこの季節に、ホッと温まる手土産を宏美ママに教えてもらいました。

鍵善良房(四条)

1軒目は祇園にある甘味処併設の和菓子店の「鍵善良房」。観光ついでにも寄りやすい場所で、一休みしたり、お土産を買ったりと人気のお店です。

「烏帽子しるこ」 写真:お店から

宏美ママ

くずきり、甘露竹…銘菓揃いの中、私はこの烏帽子しるこを一番買うてますやろか。一つずつ手作りされていて、お椀に割り入れて熱湯を注ぐだけで、おうちで上質な温かい甘味がいただけ、先様も喜んでくれはります。

「烏帽子しるこ」5個入り2,250円 写真:お店から

宏美ママ

懐中しるこは、夏の暑気払いに食べたり、贈ったりする歴史があるようどすけど、鍵善さんでは通年販売されてるので、寒い時期にもぜひ。

紅茶舗治郎兵衛(北山)

<店舗情報>◆鍵善良房 四条本店住所 : 京都府京都市東山区祇園町北側264TEL : 075-561-1818

北山駅を出てすぐの場所にある「紅茶舗治郎兵衛」。おしゃれでセンスあふれる店内にテンションが上がります。

おしゃれな店内 出典:Keisuke-Nさん

「ミニ茶箱 アソート」3,240円 写真:お店から

宏美ママ

私もいただいたミニ茶箱アソートが出会いで、紅茶のブレンドのセンスや世界観に魅了され、オンラインショップ、デパートでのポップアップで購入していたところ、昨秋、地下鉄北山駅1番出口を出たところにショップを出され、試飲やドリンクのテイクアウトもしたはります。

「清姜 SHOGA」 1,600円 写真:お店から

宏美ママ

オーナーさんの冬のおすすめは「たっぷりの乾燥生姜とほんのりカカオの香りの清姜-SHOGA-」とのお話を聞きながら、もう並んでいる桜の花や葉をブレンドした春のお茶にも目移りしたり。一年の内、限定期間だけされてる寂光院門前の大原本店にも一度行ってみたいどす。

<店舗情報>◆紅茶舗治郎兵衛 京都北山店住所 : 京都府京都市左京区下鴨前萩町5 木村ビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:古川宏美・食べログマガジン編集部

※価格は全て税込







The post 祇園のママに聞く! 京都で「手土産」買うならこのお店 first appeared on 食べログマガジン.