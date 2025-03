Microsoftが2025年2月28日に、Windows Insider向けの更新プログラム「KB5052090」をリリースしました。このアップデートでは、タスクマネージャー内で実際の周波数などに基づいた正確なCPU使用率を表示できるようになりました。Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26120.3360 (Dev and Beta Channels) | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/02/28/announcing-windows-11-insider-preview-build-26120-3360-dev-and-beta-channels/Windows 11 Newest Update Will Change The Way CPU Utilization Is Calculated; Will Now Be Consistent With Third-Party Toolshttps://wccftech.com/windows-11-newest-update-will-change-the-way-cpu-utilization-is-calculated/Windows 11 Task Manager update will show accurate CPU utilization, align with industry standards | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/windows/windows-11-task-manager-update-will-show-accurate-cpu-utilization-align-with-industry-standardsこれまでのタスクマネージャーは、コンピューターの基本クロックからCPU使用率を算出しており、実際のCPU使用率よりも低くなることが批判されていました。また、動作を安定化させるために動作クロックの周波数を意図的に下げる「アンダークロック」を行った場合、実際のCPU使用率が100%に達していたとしてもタスクマネージャー上では「100%」と表示されることはありませんでした。海外メディアのTom's Hardwareは「プロセッサの周波数を調整し、CPU使用率を気にするのに十分な知識があるユーザーは、Process Explorerなどのサードパーティー製の監視アプリをインストールしているため、こうしたタスクマネージャーの欠陥はこれまで見落とされていたのでしょう」と指摘しています。しかし、2025年2月28日に公開された更新プログラム「KB5052090」では、タスクマネージャー上で実際のクロック周波数やオーバークロック・アンダークロックを行った後のクロック周波数に基づいた算出方法でのCPU使用率が表示されるようになりました。Microsoftは「タスクマネージャーは、標準のメトリックを使用して、すべてのページで一貫してCPUワークロードを表示し、業界標準やサードパーティー製ツールと同様の表示を行うようになりました」と報告しています。これにより、オーバークロック・アンダークロックを行っている場合でも正確なCPU使用率をタスクマネージャー上で確認することができるようになりました。なお、Microsoftによるとタスクマネージャー内「詳細」タブから「CPU utility」を選択することで、従来の算出方法でのCPU使用率を表示することが可能とのことです。