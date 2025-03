【「少年ジャンプ」2025年14号】3月3日 発売価格:310円

集英社は「少年ジャンプ」2025年14号を3月3日に発売した。価格は310円。

今号では「SAKAMOTO DAYS」が表紙、巻頭カラー、「しのびごと」がセンターカラーとなっている。この他「センセイフコク。」、「ひまてん!」がセンターカラーで掲載されている。

