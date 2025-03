東京都の広報紙「広報東京都」の2025年3月号に「ハローキティ」が登場!

東京都が運営している特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」のコンテンツでコラボしている「ハローキティ」といっしょに、「住まいの環境性能」を考える内容となっています☆

「広報東京都」2025年3月号 サンリオ「ハローキティ」

WEB版: https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/

都政や都民生活に必要な情報を伝えるため、広報紙「広報東京都」を毎月1日に発行している東京都。

2025年3月号のテーマは「住まいの環境性能」です。

東京都が運営している特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」のコンテンツでコラボしている「ハローキティ」が、快適なお家で暮らすための方法などを紹介しています。

また、表紙にも「ハローキティ」が登場しています。

「ハローキティ」の家族が暮らすおウチを通して、環境性能の高い住宅の魅力を紹介。

夏は涼しく冬は暖かい快適なお家について「ハローキティ」と一緒に考えることができる一冊です☆

見どころ1:快適なお家で暮らしませんか

夏場にエアコンが効かない、冬お風呂場が寒いなどの経験はお家の断熱性が関係している可能性があります。

快適なお家について、「ハローキティ」のイラストでわかりやすく説明。

また、「高断熱」を実現するための窓のリフォームや東京都の補助金を活用した省エネ改修の紹介もしています。

見どころ2:太陽光パネルの設置を義務付ける制度が2025年4月から始まります

東京都は、2030年まで温室効果ガス排出量を50%削減するカーボンハーフを目指した取り組みを進めています。

こうした背景のもと、4月から新築住宅等への太陽光発電設備の設置や断熱・省エネ性能の確保等を義務付ける新たな制度がスタート。

3月号では、新たな制度の内容と、太陽光パネルを付けるメリットを図でわかりやすく説明。

さらに設置にまつわる疑問にもQA形式で答えてくれています☆

「広報東京都」について

発行日:毎月1日

発行部数:約224万部

配布先:新聞折り込み、都の施設、区市町村の窓口・出張所・区民センター、公立図書館、公立文化施設、郵便局、金融機関、都営地下鉄・JR・私鉄線の駅など

WEBサイト: https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/

※バックナンバーも閲覧可能

都政についての解説、都民生活に必要な情報や催しなどを掲載した、毎月発行のタブロイド版。

新聞折り込みで各家庭に届けられるほか、都立施設、都営地下鉄駅などに配架しています。

また、WEB版でも展開するほか、視覚障害のある方向けに点字版・音声版も。

さらに、令和4年4月からは、主に小学校4〜6年生・保護者を対象として、都政や社会のことを知るきっかけとなるよう、「広報東京都こども版」を発行しています。

昭和25年3月30日に「東京都お知らせ」として発刊され、その後、「都のお知らせ」「みんなのとうきょう」などと名称を変更しながら、都の広報紙として70年以上歩みを続けています。

「毎日を快適に過ごせるおウチ」について詳しくなれる!

「ハローキティ」といっしょに「住まいの環境性能」について考えられる、東京都の広報紙「広報東京都」2025年3月号の紹介でした☆

