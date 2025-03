回転寿司チェーン「くら寿司」にて、Nintendo Switch向けソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』とタイアップした「ポケモンキャンペーン」を開催!

古代と未来をつなぐパラドックスポケモンにフォーカスした、サケブシッポや伝説のポケモンなどのくら寿司オリジナルグッズやメニューが登場します☆

くら寿司「ポケモンキャンペーン」

開催期間:2025年3月7日(金)〜4月17日(木)

開催店舗:全国のくら寿司店舗

ゲーム内で「謎のポケモン」として初登場する、遥か「古代」や「未来」からやってきたとされる強力なポケモンたちで、伝説のポケモンである「コライドン」、「ミライドン」も分類される「パラドックスポケモン」

この度、古くから続く和食や回転寿司本来の魅力を大切しながら、最新のシステムで「安心・美味しい・安い」と「楽しい」を実現する中で“回転寿司の未来”を追求するくら寿司とパラドックスポケモンとのタイアップキャンペーンが実現しました!

今回のタイアップキャンペーンでは、伝説のポケモン2匹に加え、「サケブシッポ」など「パラドックスポケモン」たちがグッズやメニューとして登場。

また、オリジナルのイラストをあしらったクリアファイルや、アクリルスタンド、マルチシートといった貴重なグッズも用意されるスペシャル企画です☆

「ビッくらポン!」で当たる「ポケモン」オリジナルグッズ

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込み550円利用するごとに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」のゲームで当たりがでると、モンスターボール風のガチャ玉に入った景品が手に入ります☆

※無くなり次第終了

ラバーキーホルダー

種類:全5種

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできる、ポケモンがデザインされた“ラバーキーホルダー”。

ピカチュウ・ハバタクカミ・サケブシッポ・テツノイバラ・テツノコウベの全5種類がラインナップされます。

ホログラムマグネット

種類:全23種

キラキラ輝くホログラム仕様のマグネット。

コライドンやミライドン・ウネルミナモ・テツノカシラなど全23種類がラインナップされます。

ポケモンスタンプ

種類:全23種

ノートやお手紙のデコレーションにぴったりなポケモンスタンプ。

ケースがモンスタボールの形をしているのもポイントです。

※インクは付属されていません

くら寿司「ポケモン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

スケジュール・プレゼント品:

第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり、2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンを実施。

オリジナルのイラストをあしらったクリアファイルや、アクリルスタンド、マルチシートといった貴重なグッズも用意されます。

第1弾:ポケモンクリアファイル

実施期間:2025年3月7日(金)〜 ※無くなり次第終了

種類:全4種

数量:合計先着30万名

パラドックスポケモンたちをプリントしたクリアファイルが登場!

様々なポーズをとるピカチュウをたっぷりプリントしたクリアファイルなど、全4種類で展開されます。

第2弾:ポケモンアクリルスタンド

実施期間:2025年3月19日(水)〜 ※無くなり次第終了

種類:全4種

数量:合計先着30万名

存在感抜群なアクリルスタンドを、第2弾でプレゼント。

ピカチュウ・コライドン・ミライドン・テツノブジン&トドロクツキの全4種類です。

第3弾:ポケモンマルチシート

実施期間:2025年4月4日(金)〜 ※無くなり次第終了

種類:全4種

数量:合計先着30万名

4月4日からの第3弾でプレゼントされるのは、様々な用途で愛用できるマルチシート。

コライドン&ミライドン・テツノカイナ・テツノドクガたちのかっこいいアートも登場します。

くら寿司「ポケモン」オリジナルメニュー

パラドックスポケモンの「サケブシッポ」をイメージした映える手巻き寿司、「テツノブジン」を意識したメロンソーダ、そして「ピカチュウ」をほうふつとさせるスイーツなど、期間限定のオリジナルメニューも登場。

ピカチュウのスイーツには、全23種のポケモンステッカーがランダムで1種類付いています。

※一部店舗では価格が異なります

※ 予定数量に達し次第、販売終了となります

サケブシッポのえび天クレープ手巻き

価格:280円

持帰り:不可

サケブシッポのカラーをイメージしたピンク色のクレープ生地で再現した「サケブシッポのえび天クレープ手巻き」

また、くるんとしたかわいらしい髪の毛はえび天で表現されています。

その他にも、明太マヨやきゅうり、揚げシャリを包み、様々な食感が楽しめるメニューです。

テツノブジンのピーチメロンソーダ

価格:480円

持帰り:不可

テツノジブンのカラーである緑とピンクをメロンソーダとピーチシャーベットで表現した「テツノブジンのピーチメロンソーダ」

かわいい色合いで、爽やかな風味が広がります。

ストローに付属するストローチャームは、組み立てることでクリアスタンドとして楽しむことも可能です。

ピカチュウのほっぺすりすりロールケーキ

価格:480円

持帰り:不可

ピカチュウの赤いほっぺを表現したイチゴクリームをピカチュウのカラーをイメージした黄色いロール生地で包んだ「ピカチュウのほっぺすりすりロールケーキ」

トッピングのザラメは、ピカチュウが覚える技であるほっぺすりすりをイメージした、口の中でパチパチと弾けるスイーツです。

全23種のポケモンステッカーがランダムで1種類付いてくるのも嬉しいポイントです☆

パラドックスポケモン初の期間限定メニューや、くら寿司「ポケモン」オリジナルグッズが楽しめるスペシャルキャンペーン。

くら寿司にて2025年3月7日より開催される「ポケモンキャンペーン」の紹介でした☆

