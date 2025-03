今季公式戦すでに30ゴール22アシストと凄まじい成績を残し、プレミアリーグ首位のリヴァプールを牽引するFWモハメド・サラー。今季初めに開幕節でのゴール数を通算9ゴールとしたり、異なる2つのシーズンで40得点以上に関与したり、さまざまな新記録を樹立するシーズンともなっており、桁外れの得点能力を改めて見せつけている。



おそらく今シーズンのゴールデンブーツを獲得するのもサラーになると思われ、今年のバロンドール受賞も囁かれている。しかし、リヴァプールのレジェンドであるジョン・オルドリッジ氏は、それでもサラーはバロンドールを獲ることはできないかもしれないと語っている。『FourFourTwo』が伝えた。





Ibrahima Konaté doesn't want Mo Salah to get injured while putting his Ramadan decorations up pic.twitter.com/Anz9O8HAVR