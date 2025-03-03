´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡²Ð¤Î¼ê¤Ï½¸Íî¤ËÇ÷¤ë¡¡¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï2100¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢²Ð¤Î¼ê¤Ï½¸Íî¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»ÔËöºêÄ®¤ÎÀÖÅÚÁÒµù¹Á¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÁ¥ÅÏÏÑ¤ò¶´¤ó¤Ç±ü¤¬»³ÎÓ²ÐºÒ¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀÖºêÄ®Â¦¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç½¸Íî¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤³¤³¤«¤é¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸áÁ°6»þ»þÅÀ¤Ç2100¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÀÖºêÄ®Â¦¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°6»þ¤¹¤®¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤ÏÀÖºêÄ®Ä¹ºê¤«¤é³°¸ý½¸Íî¤Ë¤Þ¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤ÇÂçÁ¥ÅÏ»ÔÆâ¤Ç¤Ï12¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë1197¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Û´îÍè¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦¤È¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÈ©´¨¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ºòÌë¤«¤éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÈòÆñ¼Ô
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ý¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÁ¥ÅÏ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î14.4ÅÙ¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤µ¤Ï1.8ÅÙ¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÈòÆñ½ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¤ß¤½½Á¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î´Ä¶¤ÏÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐºÒ¤¬¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¼«Âð¤ä½¸Íî¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£