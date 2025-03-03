¤¢¤¹Í¼Êý¤«¤éÀã¶¯¤Þ¤ê·Ù²ü¡¡µ¤²¹µÞ¹ß²¼¤ÇÅÔ¿´¤Ç¤â¤ß¤¾¤ì¡¦Àã¤Î²ÄÇ½À¡Ä5Æü¤Ë¤«¤±ÀÑÀã¤Î¶²¤ì¤â¡¡¾å¿®±ÛÆ»¤Ê¤ÉÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á
2Æü¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ23¶è¤Ç¤â¤³¤Î¸å¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
4ÆüÍ¼Êý¤«¤éºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÀÑÀã¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2Æü¤ËºÇ¹âµ¤²¹22.1ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Åìµþ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬5.2ÅÙ¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¤Ï¤³¤Î¸å¡¢Àã¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¤ß¤¾¤ì¤äÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸á¸å2»þ¤´¤í¤«¤éÀã±À¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¤ÏÈ´¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤Î¹ßÀãÍ½ÁÛ¤Ï4ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë1cm¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤¾¤ì¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀã¤ä±«¤Ï¡¢3ÆüÌë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ä¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢4Æü¤Î¸á¸å¤«¤éºÆ¤Ó¹ß¤ê¡¢Í¼Êý¤«¤é¤ÏÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àã±À¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï4Æü¤Î¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤é¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¤äÆÊÌÚ¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÉÕ¤¬5Æü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÀã±À¤Ï¤«¤«¤êÂ³¤±¡¢5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ23¶è¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¡¦µ×ÊÝÃÒ»Òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤¤ç¤¦¤ÎÀã¤è¤ê¡¢¤¢¤¹¤ÎÀã¤¬·Ù²ü¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ß¿å¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ÏÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÄ¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀã¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï4Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÅìÌ¾¹âÂ®¤Ê¤É¤Ç¤âÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£