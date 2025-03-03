¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¡ªÆÚÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¾è¤Ã¤±¾Æ¤
ÆÚÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¾è¤Ã¤±¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
ÆÚÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¾è¤Ã¤±¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
ÆÚÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¾è¤Ã¤±¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¾®´ÖÆù¡¡120g
¸üÍÈ¤²¡¡2Ëç
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡40¡Á50g
£Á¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡Âç¤µ¤¸1
£Á·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1
£Á¤·¤ç¤¦Ìý¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4¡Á1¡¿2
£ÁÀ¶¼ò¡¡Âç¤µ¤¸2
£Á¿å¡¡Âç¤µ¤¸1
¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡¡Å¬ÎÌ¡ÊÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1¡¢¿å¡¡Âç¤µ¤¸1ÄøÅÙ¡Ë
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡³Æ¾¯¤·¡Ê²¼Ì£ÍÑ¡Ë
ßÖ¤áÌý¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦A¤Ï´ï¤Ëº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¸üÍÈ¤²¤Ï¡¢¥¶¥ë¤ËÆþ¤ì½½Ê¬¤ÊÎÌ¤ÎÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ÆÚÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¾è¤Ã¤±¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÆÚ¾®´ÖÆù¤Ï±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¡¢Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËßÖ¤áÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¤é¡¢È¾Ê¬¤Û¤É²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÃæ¼å²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¢¡¡A¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
£¡¡·ä´Ö¤òºî¤ê¡¢¸üÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤¹¤ë¡£²Ð¤Ï¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¡¡1¡Á2Ê¬¤Û¤É¤·¤¿¤é¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¸üÍÈ¤²¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤¨¤¹¡£
¥¡¡¸üÍÈ¤²¤Î¾å¤ËÆÚ¾®´ÖÆù¤ò¾è¤»¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤â¾è¤»¤¿¤é³¸¤ò¤¹¤ë¡£
¦¡¡¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Ë¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤â¡¢¾å¤«¤é¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ê±öÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª