ÃæÃ«½á¿ÍvsÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤ÎÅý°ìÀï¤Ï¡Ö6·îÂè1½µ¤«Âè2½µÍ½Äê¡×¡¡ÃæÃ«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÆ»ï¤ËÌÀ¤«¤¹
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤ÈIBFÆ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê28¡áÏ»Åç¡Ë¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬6·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬3Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤ËÃæÃ«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬Æ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢6·î¤ÎÂè1½µ¤«Âè2½µ¤ËÀ¾ÅÄ¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Ç½á¿Í¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ëÄë·ý¥¸¥à¤ÎËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤â¡¢Àè·î24Æü¤ËÃæÃ«¤¬¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3²óKO¾¡¤Á¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸å¡¢6·î¤ÎÅý°ìÀï¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹µ¼Ô¤ÏÆ±26Æü¡¢À¾ÅÄ¤ÏIBFÆ±µé3°Ì¥Û¥»¡¦¥µ¥é¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È5·î28Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤Ü¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥ê¥ó¥°»ï¤Ë¡Ö¥¯¥¨¥¸¥ã¥ëÀï¤Ç¤Ï½á¿Í¤Ë10ÅÀËþÅÀÃæ8.5ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤êÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¹¥¤¤À¡£´ÑµÒ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»î¹ç¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÁÛÄê¤É¤ª¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½á¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÃæ¡¢¼ª¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬WBAÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤äWBO²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤é¤â¤¤¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¨¤Ð4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø¸þ¤«¤¦Êý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÈÀï¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÀï¤¦½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¶¦±é¡É¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òºòÇ¯½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤ì¤Ð²æ¡¹¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÈà¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤¤º¤ì¡¢Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£