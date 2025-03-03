¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡ÛÅìµþÅÔ¿´¤âÀã¡¡£²£³¶è£±£ã£í Â¿Ëà£µ£ã£í¡ÚÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÀã¤ÎÍ½Êó¤ò¾Ü¤·¤¯¡ÛÀã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£³·î£³Æü¡Ê·î¡Ë～£µÆü¡Ê¿å¡Ë¡¿ Àã¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é ÂçÀã¤Ï¤É¤³¤Ç¡©
£³Æü¡Ê·î¡ËÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤ËÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£³Æü¡Ê·î¡ËÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤êÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Á°Àþ¤Ï£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÆî¤ËÆî²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á°Àþ¾å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤¬Åì¤Ø¿Ê¤à¤È¤È¤â¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢£´Æü¡Ê²Ð¡ËÃë²á¤®¤«¤é£µÆü¡Ê¿å¡Ëº¢¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Àã¤ÎÍ½ÁÛ[£²£´»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ]¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë ▶£³Æü¡Ê·î¡Ë£¶»þ～£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£¶»þ ÅìµþÅÔ Åìµþ£²£³¶è £±¥»¥ó¥Á Â¿ËàËÌÉô £²¥»¥ó¥Á Â¿ËàÆîÉô £²¥»¥ó¥Á Â¿ËàÀ¾Éô £µ¥»¥ó¥Á ¿ÀÆàÀî¸© ÅìÉô £±¥»¥ó¥Á À¾Éô¤ÎÊ¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á À¾Éô¤Î»³ÃÏ £µ¥»¥ó¥Á ¡ÊÉ¸¹â£µ£°£°¥áー¥È¥ë°Ê¾å¡Ë ºë¶Ì¸© ÆîÉô £²¥»¥ó¥Á ËÌÉô £²¥»¥ó¥Á ÃáÉãÃÏÊý £µ¥»¥ó¥Á ÀéÍÕ¸© ËÌÀ¾Éô £³¥»¥ó¥Á ËÌÅìÉô £±¥»¥ó¥Á ÆîÉô £²¥»¥ó¥Á ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ½Êó
ÅìµþÅÔ¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¦È¬²¦»Ò»Ô¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Î£µÃÏÅÀ¤Î£³Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ½Êó¤Ç¤¹¡£Ìë¤Þ¤Ç¤ÏÀã¤«±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±£µ¡î¤°¤é¤¤µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Àã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£³·î£³Æü¡Ê·î¡Ë～£µÆü¡Ê¿å¡Ë
£³Æü¡Ê·î¡ËÎä¤¿¤¤±«¤«Àã¤¬Â³¤¡¢Ìë¤Ë¤Ï»ß¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡££´Æü¡Ê²Ð¡ËÆüÃæ¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆ¤ÓÀã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ £µÆü¡Ê¿å¡ËÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔ¿´¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÏÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦