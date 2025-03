去る2月12日に発売されたBAD SiX BABiESの『PERFECT EMOTION』が、オリコンのアルバム・チャートでもトップ40入りを果たすなど、好調な動きをみせている。同作は彼らにとって初のフル・アルバムだが、このバンドが結成されたのは2000年8月のこと。THE SLUT BANKSがかつてTUSK(Vo)の離脱を経て活動停止を余儀なくされていた時期に、同バンドの首謀者である戸城憲夫(B)が高木フトシ(Vo)と合流する形で始まっている。しかし2002年初頭にはその高木の脱退により解散。そのごく短期間のあいだにはコンスタントにシングルなどのリリースを重ねていたが、アルバムは一度も制作することがないままに終わってしまった。



『PERFECT EMOTION』















2020年11月当時のフライヤーより

3/23(日)東京・吉祥寺 ROCK JOINT GB
4/26(土)神奈川・横浜BAYSIS

その後、さまざまな紆余曲折を経ながらTHE SLUT BANKSは蘇生し、このBAD SiX BABiESも幾度か一時的なライヴ活動を重ねてきた。そして近年の戸城は、THE SLUT BANKSとThe DUST’N’BONEZという二足の草鞋を履いてきたわけだが、まさかこの局面でBAD SiX BABiESのアルバムが、しかもメジャーから発売されることになるとは、当事者であるメンバーたち自身も想定していなかったに違いない。なお、現在のこのバンドには戸城と高木に加え、やはり始動時からのメンバーである石井ヒトシ(G)も参加。そしてオリジナル・ドラマーである新美俊宏は2023年6月に逝去しているため、カネタクこと金川卓矢(Dr)が名を連ねている。戸城自身の動きや彼の人脈について詳しい人たちにとっては納得の顔ぶれであるに違いない。今回は、メンバー全員が同席のもとで話を聞いた。今、何故このバンドがふたたび動き始め、こんなにも刺激的で新鮮なアルバムを作り得たのか? その真相や真意とともに、4人の中に渦巻くバンド感が伝われば幸いだ。──まず何よりも訊いておきたいのは「何故、今、このバンドがこの形で動き始めることになったのか」ということです。戸城憲夫:あれは去年の夏だったっけ? 俺の誕生日ライヴがあった時にフトシを誘って「歌ってよ」って言ったら歌ってくれて。で、それぐらいの頃から「ああ。あの頃の俺、我ながらいい曲作ってたよなあ」とか思い出して(笑)、当時の曲をまとめて出せたらいいな、みたいなことを考えるようになった。というのも、このバンドだけきちんとアルバムを出せてなかったからさ。ZIGGYのデビューを皮切りにいろいろやってきたけど、自分が中心になってやってきたバンドのうちBAD SiX BABiESではアルバムを出せてなかった。そこでキングレコードの担当ディレクターに相談してみたら、案外すんなりとOKが出て。なんかいいレコード会社だなあと思ったよ(笑)。だって普通はあり得ないじゃん、このご時世にこんなこと。だから俺も「こんなこと言うのは図々しいかなあ」と思いながら、ちょっと控えめな言い方をしたんだけどね(笑)。──いつか機会が巡ってくれば当時の曲たちを録りなおして出したい、という気持ちは前々からあったわけですね?戸城憲夫:そうそう。出したいなあっていう気持ちはあった。だから苦節24年、いや25年近くになるのかな?──ええ。このバンドの初ライヴが行なわれたのは2000年10月だったはずです。戸城憲夫:自分でも時期とかはよく憶えてないんだけど、2000年か2001年だろうとは思ってた。何故かって言うと、俺が今、ライヴで使ってるピックに“BAD SiX BABiES 2001”って書いてあるからなんだけど。石井ヒトシ:まだそれが残ってるんだ? 一体何枚作ったんだっていう話だけど(笑)。戸城憲夫:あれ以来いろんなバンドでやってきたけど、その都度新しいのを作ったりしないからさ。実際、「新しいのを作れば?」って勧められたりもするんだけど、作るとなると百枚単位じゃん? 俺、そんなにピックをひょいひょい投げたりしないからそんなにたくさん必要ないし(笑)、余っても勿体ないしさ。──ひょいひょい投げてくださいよ、ステージから(笑)。それはともかく誕生日ライヴへのフトシさんの参加が復活劇への発端になったわけですね? ただ、ライヴにゲストで出演することとアルバムを制作することとでは、話の重さがかなり違うようにも思います。高木フトシ:いや、そうでもないかな。新曲を作ろうって話でもなかったし。今の俺としてはむしろライヴをたくさんやることのほうがキツいし。誕生日ライヴの時は4曲ぐらいしかやらなかったし、その後、戸城さんから「あの頃の俺、すげえ冴えてたと思わない? だから改めてアルバム作ろうと思うんだけど」っていうメールが届いた時も「ああ、レコーディングならいいですよ」って答えて。作ること自体には何の抵抗もなかったというか、むしろ俺自身も作りたい、歌いたいと思ったしね。──当時を振り返ってみた時に、何かやり残したことがあるような感覚があったんでしょうか?高木フトシ:それはなかったかな。だけど戸城さんからそう言われた時に「それだったら作って、残しておきたいかな」という気持ちになった。他の人から同じようなことを言われたとしても「ん?」と思っただろうけど。戸城憲夫:やりたいと思ってもらえたのは、俺としても嬉しかったけどね。石井ヒトシ:やり残した、というのはちょっと違うんだけど、なにしろ20何年ぶりにやることになったわけじゃないですか。時代が何周も回っちゃってる。そんな中で「昔の自分はこんな感じだったけど、それから経験とかも重ねてきた今の自分はスキルもちょっとは上がってる」というのが表出するようなものを作れたらいいな、ということはまず思いましたね。当時は当時で「もうちょっとこんなふうにできたら良かったのにな」というのがあったし。まあ今回もそんな大それたことをやってるわけじゃないんだけど、今の自分なりの表現ができたのは良かったなと思っていて。だってこの先、自分が何枚アルバムを録れるかなんてわかんないし。そういう意味ではすごくいい機会に恵まれたな、と。──なるほど。戸城さん、どうして笑ってるんです?戸城憲夫:いや、石井ちゃんも立派なことを言うようになったなあと感心しちゃって(笑)。で、こうしてまたやろうって話になった時、みんながそれぞれ活動を続けてたからこそそれが可能になったわけだけど…新美さんが一昨年、亡くなっちゃったじゃん?「ちゃんと作っておきたい」っていう気持ちになったのは、当然そのことも大きかったと思う。──そして今回、ドラマーにはカネタクさんが起用されていますが、戸城さんの人脈的にはごく自然な選択であるようにも思えます。戸城憲夫:まあ自分の知り合いの範囲内ではいちばん上手だし、スタイル的にちょっと新美さんっぽいところもあるしね。ただ、そこでサポートとかゲストとかじゃなくメンバーになってもらったのは、いちいちギャラとか請求されるのが嫌だから(笑)。だから「おまえ、メンバーになれ」ってメールを送って。金川卓矢:俺、これまでだって特に請求してないと思うんですけど(笑)。実際そんな気はなかったし、ふたつ返事で引き受けました。戸城さんからのお話なんで、反論の余地はないというか。戸城憲夫:そこは先輩圧力で押し切らせてもらった(笑)。金川卓矢:いや、こうして時を経た今は反論ぐらいはできるようになってるし、生意気なことも言えるんだけど(笑)、実際、BAD SiX BABiESについては曲も好きだったし、カッケーなと思ってたんで、自分にとっても嬉しい話ではあったわけです。フトシさんの歌もカッコいいし、そういう曲を俺のドラムで再録できるというのは楽しそうだなと思ったし。ただ、新美さんの壁はやっぱり高かったですけどね。──なるほど。戸城さん、アルバムの出来栄えについてはどう感じていますか?戸城憲夫:いや、なんか予想してた以上にすごくいいものになったなって思う。全然古くないし、オリジナリティもあるし。J-POPでもなければ洋楽かぶれの日本のバンドでもない。そのへんのバランスが絶妙だなって自分でも思うし、楽曲自体は古いのに今でも通じるものになってるんじゃないかな。まあ、これはあくまで俺個人の感想だけどね。あと、他のメンバーの皆さんの力がすごい。みんな俺の想定以上だったし、そこに気付かされた時に、「なんかバンドっていいな」って思った(笑)。自分で想い描いてたアレンジとかプレイなんかより何倍もいい感じになったから…なんかちょっと興奮しちゃうよね(笑)。──素晴らしいことですね。そういうことであれば戸城さんの口から他のメンバーについて遠慮なく褒めちぎって欲しいんですけど、まず石井さんのギターについてすごいと思うのはどんなところですか?戸城憲夫:なんか、アレンジが素晴らしいよね。俺もある程度「こういう感じでやってくれ」とか言うけど、こっちが考えないようなところの音をぶつけてきてくれたりする。あと、今回はそんなにダビングとかもしてないんだけど、最初から最後まで一気に全部やっちゃう感じで録れたのもすごく良かった。そこも今回の成功の一因かな、と思ってるんだけど。──つまり、プロデューサーとして細かくディレクションするというよりは、ある程度皆さんに任せたということですね?戸城憲夫:そうそう。もちろん「それはダセえだろ」みたいなところがあれば、それはやり直してもらったりしたけど(笑)。石井ちゃんについてはね、もともと上手いとは思ってたけど、さすがに今では年輪も出てきたっていうか。石井ヒトシ:そんなふうに言ってもらえるのは嬉しいんですけど、それはべつに俺がたいしたギタリストってことじゃなく、たまたま波長が合ってたということなんじゃないかな。ザ・ビートルズの好きなところが共通してたり、お互い赤塚不二夫が好きだったり、学年は違うんだけど普通に友達になれるような相性の良さがあって。──曲に対する解釈などについても、細かい説明や確認が必要ない関係にあるというか。石井ヒトシ:そうですね。それこそ戸城さんのデモにも、ギターはある程度入ってるわけじゃないですか。で、それを聴いた時に「こういうふうに弾いてるけど、本当はこうしたいんじゃないのかな?」みたいなのがわかるというか。こっちの勝手な想像ではあるんですけどね。そうするとこっちも「こうしたほうがもっと面白くね?」みたいに提案したり変えちゃったりするんだけど、そこで何も言われないから「ああ、やっぱりこれで良かったんだ」みたいに思えたり。そんな感じですね。──なるほど。戸城さん、フトシさんについてはどうですか?戸城憲夫:当時と遜色のない声が出てたね。全然、年寄りくさくないし(笑)。あと、これは今がどうのという話じゃないんだけど、やっぱ書いてくる歌詞がすごくいいなと思う。そういうことは俺には絶対無理だから。とにかく歌が全然衰えてなくて嬉しかったね。高木フトシ:いや、衰えてますよ(笑)。ホントにギリギリというか、必死でした。でもね、何がすごいって…これはちょっと違う話になってくるけど、いまどきのレコーディングだとヴォーカルはヴォーカルだけでやるのが普通じゃないですか。だから今回にしても俺は、自宅に防音室もあるからそこで録るのでも良かったんだけど、戸城さんにそういうことを言うと、怒るわけ(笑)。で、こっちとしては「そうか、スタジオに通わなきゃいけないんだ」と思いながら行くんだけど、実際にレコーディングが終わってある程度完成したものを聴いた時に「わっ、ヤバい」と思って。マジックがあったんですよ。戸城さんが言ってたことがちゃんと音になってた、そこで俺、すごく反省したんです。バンドってやっぱり、4人なら4人で全員集まって“ドン!”ってやらないと駄目なんだな、と思って。──バンドとして一緒にやってこそ生まれるものがあることを実感させられた、と?高木フトシ:うん。それがなかったら絶対このアルバム、この音にはなってなかったと思う。それはハッキリとわかりましたね。戸城憲夫:俺もそう思うよ。やっぱりあの空気感というか、一緒にいる時のノリも大事だからね。今はどんな楽器も個別にラインで録れちゃう便利な時代だけど、その場の空気の音が録れてなきゃ駄目だと思う。スピーカーとマイクの間の空気の音、というかね。そういうのがあるのとないのとでは大違いだからさ。高木フトシ:たとえば最初、ドラムから録るじゃないですか。でもその時、ギターとベースも一緒に入るわけですよ。2人がドラム録りに付き合って、ずっと真剣に聴いてるわけ。で、俺もそこに仮歌を入れなきゃいけないからヘッドフォンをつけるんだけど、そこから聴こえてくる音がもうめちゃくちゃカッコ良くて、そこについてはちょっと感動した。戸城さんと石井さんがブースの中でずっと本気で取り組んでる姿にね。それを見てて「そうそう、これがBAD SiX BABiESだ」と思って。石井ヒトシ:そうやってスタジオで一緒に何回もやってるうちに、絶対何か生まれてくるものなんですよ、やっぱり。その過程で戸城さんのベースも、俺のギターもどんどん変わっていく。さらに、そうやって変わっていった音を聴いて「おおっ!」となったフトシの歌によって、そこでまた何かが生まれるというか。まさにバンドの神様、ロックの神様がいるんだなって感じさせられるような瞬間があって。戸城憲夫:確かに俺のフレーズもどんどん変わってったからね。「ギターがそうくるならこっちはこうしよう」とか、そういうのが絶対お互いにある。しかも、さっきも言ったようにダビングもそんなにしてないわけで。石井ヒトシ:元々、何度も重ねるような時間もなかったし。ただ、時間的な余裕は実際なかったけど、時間をかけたからって良くなるようなバンドでもないと思うんですよ。戸城憲夫:そうそう。時間かけたって駄目なやつは駄目だし(一同笑)。──そして、カネタクさんについては?戸城憲夫:カネタクに「そこはこうやって」って言うと「いや、こっちで行きます」って言われるんだけど、「じゃあそれでいいか」って感じで(笑)。ちょっと細かい問題とかがあった場合でも、カネタクは自分を全肯定しちゃうから。カネタク:以前とは関係性が変わってきましたね。やり合えるようになったというか。──BAD SiX BABiESでのレコーディングのあり方は、カネタクさんにとってはここ最近の他の制作現場とはだいぶ違っていたわけですよね?金川卓矢:そうですね。他のレコーディング現場では、確かにバラ録りが多いから。たとえばドラムを録る時、大概の場合そこにヴォーカルは居ない。実は俺、それがすごく嫌で、「歌メロも決まってない中でドラムを録るなんて信じらんねえ」とか言いながらやってきたんですよ(笑)。バンドだったら絶対そこにヴォーカルにも居てもらって、その状態で叩きたかった。だからフトシさんにも「来てくださいよ! 来ないとか無しっすよ」って言ってたんです。高木フトシ:めんどくさいんですけどね、こっちとしては(笑)。戸城憲夫:たとえば1ヵ月とか時間をかけるようなレコーディングだったら多分そんなことはしないよ。だけどほんの何日間かのことだから。録音自体は1週間程度だし。だってZIGGYの「それゆけ!R&R BAND」なんて1日で録ったんだよ(爆笑)。まあ「録らされた」と言ったほうが正しいんだけどね。石井ヒトシ:とはいえ1週間で10曲録るのは結構厳しいし、勢いでどうにかするしかない部分もありましたけどね。──実際、バンド・マジックみたいなものを過信してしまうのも危険だろうとは思うんですが、少なくとも今回の場合はそれがあることを実感できたわけですね?戸城憲夫:うん。しかもそういうのは年齢とかとは関係のないことではあるんだけど、俺たちの場合はもうみんなおじさんになっちゃってるじゃん? 若い子たちがそういうことをやると、もっと何倍もカッコいいものになったりすることがあるはずだと思う。──ええ。変な言い方ですけど「何かの間違い」みたいな感じですごいものが生まれたりすることがあるわけですよね。ところが若い時分にはそういうケースがあっても、キャリアを経てくると“間違い”自体が起こりにくくなってくる。戸城憲夫:そうそう。それこそガンズ(・アンド・ローゼズ)の1stアルバムなんかも絶対そういうところがある。バンド・マジック以外の何物でもない。ああいうのって年を取ってくると、なかなかないんだよね。やっぱり年を取ってくるにしたがって、バンドって良くも悪くも“なあなあ”になってくる部分がどうしても出てくるじゃん? それで結局、どんどんつまらなくなっていく。ただ、今回の場合はすごく久しぶりに作った1枚目ということもあって、お互いに新鮮さがあったからこうなったんじゃないかな。高木フトシ:それはあると思う。さっき戸城さんは「今でも通用するような」と言ってたけど、正直、俺自身は今の音楽シーンとかはよくわかんないのね。でもなんか、自分でも本当に新しいもの、新鮮なものに聴こえたんですよ。今、これが普通にちまたで流れてたとしても「これって昔のバンドだよね?」ということには絶対ならないと思う。しかも他のバンドにはないオリジナリティがある。だから俺も「これはもしかしたら、一周回って新しいってことなのか? ワンチャンあるんじゃないか?」と思った(笑)。もっと言っちゃうと、俺は戸城さんの楽曲ってもの自体、それこそZIGGYの頃から完全にオリジナルだと思ってるから。だからこそ戸城さんが好きだし、一緒にやりたいと思ったわけで。そういう“戸城さん節”みたいなものがBAD SiX BABiESのロックには詰まってるんですよ。それは唯一無二でなおかつ永遠のものだと思うし、一言でいえばロックンロールではあるけど、パンクもブルースも何もかも入ってる。そういう人って世界を探してもそんなにいないと思うけど、日本には戸城さんがいる。そういうことじゃないかな。戸城憲夫:いやー、そのとおりだね(一同爆笑)。──かつてBAD SiX BABiESは、THE SLUT BANKSがいったん終了せざるを得なくなったところから始まっています。THE SLUT BANKSの場合はゾンビ的なコンセプトも伴っていたわけですけど、BAD SiX BABiESにはそういった“縛り”が何もないという違いもあるように思います。戸城憲夫:まあね。とはいえTHE SLUT BANKSでも特に制約があるわけじゃないんだけど、THE SLUT BANKSに石井ちゃんが加わった頃からBAD SiX BABiESにかけての頃の俺って結構いい曲書いてたな、冴えてたなって思えたことがあって。まあ、自分で勝手にそう思ってるだけかもしれないけどね(笑)。──いや、それが単なる思い込みじゃないことは今回のアルバム自体が証明しているように思います。石井さんはこのアルバムの完成形を踏まえてどんなことを感じていますか?石井ヒトシ:そうだなあ…。これはアルバムの出来栄え自体に直結することではないんですけど、やっぱり自分としては新美さんという存在を思い出してしまうんです。新美さんとは10歳ぐらい年齢差があって、かつて一緒にやってた時は自分が30代、新美さんが40代だった。ただ、今の自分はその当時の新美さんより15歳ぐらい上になってることに気付かされて「わっ!」と思ったんです。40代の頃の新美さんはすごかったけど、それに対して今の自分はどうなんだろう、みたいなことを感じてしまって。担当楽器は違うけど、あの頃の新美さんのスキルに、なんとか少しでも近付きたいっていう想いが自分にはあるんです。具体的にどういうことかというと、新美さんはレコーディングの時、1回か2回しか叩かないんですよ。どんな曲の場合でもほとんど一発だった。だから俺も全部一発でやれるぐらいでありたいと思ったんです。時間がなかったからというのもありますけど(笑)、そういう気持ちで臨めたのは、新美さんに対する想いがあったからでもあると思う。──そうした意識を持ちながら臨んだことで、見えない力が働いたというか。石井ヒトシ:それをちょっと感じましたね。同時にカネタクも素晴らしいドラマーだし、みんなのプレイがホントにすごくて、それを聴いて気持ちが上がる中でギターを録れたというのも大きかった。だからレコーディングしててすごく楽しかったし、作り終えた時もみんな盛り上がってたし。長年やってきましたけど、録り終わった時にあんなに盛り上がったことは過去にはなかった気がしますね。それこそ20年前とかは、まだ自分も若かったし、自分のやりたいことに自信がなかったり、エゴがあったりもしたし。THE SLUT BANKSからBAD SiX BABiESへと移行していく中でちょっと方向性が変わったりもしたし、そこで自分を出し切れてなかった部分、変化に適合できてなかった部分もあったように思うんですよ。それは単純に、自分の力量的なことも含めて。ただ、こうして長い年月を経てきてみんな成熟してきてるからなのか、いろんなことにアジャストできるようになってる。そういう意味では、やっぱり長くやり続けること、年を取ることも大事だなあ、と思わされたりするんです。──カネタクさんは以前からBAD SiX BABiESの曲が気に入っていたとはいえ、やはり今回のアルバム制作にあたって往年の作品に改めて向き合ったりしてきたんでしょうか?金川卓矢:昔の音源、めっちゃ聴きました。それに石井さんと同様、新美さんに対するリスペクトは俺もすごくあるんで、BAD SiX BABiESばかりじゃなく、THE SLUT BANKSの昔の音源も、それ以前に新美さんがいたバンドの音源とかもかなり聴き込んで、新美さんモードになろうとしてましたね。で、やっぱり「1テイクとか2テイクで終わらせてやるぞ」って思いながら気合を入れて臨みました。──さきほど“新美さんの壁”という言葉も出ていましたが、どんな時にそれを感じていましたか?金川卓矢:さっきフトシさんも言ってましたけど、BAD SiX BABiESの曲ってホントに戸城さんのオリジナリティと才能に溢れてて、個人的にも特に好きな“戸城曲”というのがこのバンドには結構あるんですね。そういう思い入れのある曲を再録するからには、やっぱり昔のヴァージョンよりもカッコ良くしたいじゃないですか。だけど俺の場合、そこで当然のように新美さんの演奏と比べられることになる。だからこそマジで気合入れて叩いたんですけど、それでもやっぱ新美さんのドラムのほうがカッコいいなと思えてしまう。もちろん自分としても頑張ってる自負はあるんだけど、新美さんと同じように叩いてみても俺のほうが遅い感じに聴こえたり、迫力不足みたいに思えたり。だから「同じことをやってみても全然違うものなんだな」というのをすごく感じたし、そういう意味で壁の高さを感じたんです。ただ、それでもこのアルバムには今の空気が完全にパッケージされてると思うし、なんかドラムを録ってて自分でも楽しかったですね。──アルバムとしての全体像についてはどんなふうに感じているんでしょうか?金川卓矢:戸城さんとフトシさんが組むことで、戸城さんのいちばんラフでロックンロールなところが出てるというか。THE SLUT BANKSともThe DUST’N’BONEZとも違う。戸城さんのロックンロールの中でも、いわゆるLAメタル的な面ではなく、グランジ的な部分が出てるじゃないですか。フトシさんと組むことでそういうことになるんだろうな、というのもあるんですけど、そういう色がこのアルバムには出てると思うんです。制作過程についても、いい意味であんまり丁寧じゃなく勢い重視でやれたんで、そういうパンクな勢いの詰まったものになってると思うし。──もしかすると戸城さん自身が意識していないところで、戸城さんの本質みたいなものがストレートに出ているということなのかもしれません。戸城憲夫:まあ確かに「俺はこういう人です」というアルバムになってるとは自分でも思う。あと、音楽性自体は変わってないんだけど、昔はこういう音楽は髪の長いやつらのためのものだったじゃん? 実際、俺がやりたかったのはそれだった。なのに何故か当時から石井ちゃんが弾いてたわけだけど(笑)。ただ、こうして時代が何周か回ってきた今は石井ちゃんもいっそう説得力のあるギターを弾けるようになってるし、それはそれでカッコいいことなんじゃないかと思えたり。高木フトシ:石井さんのギターは当時から充分、説得力ありましたけどね。石井ヒトシ:いや、でも俺自身、子供の頃は「ハゲたらロックできねえな」と思ってたくらいだから(笑)。ところが今、こうしてやってるわけだからね。しかもすごいやつを。戸城憲夫:実際、「長髪の人が弾いてるんじゃね?」って錯覚させるようなギターを弾いてるからな(笑)。金川卓矢:でもなんか、スキンヘッドの人が居るバンドってバランス的にも良くないですか?戸城憲夫:それはね、今の時代だから言えるんだよ。──見た目的な意味でも時代感を問わない感じになっているような感じではありますよね。そして、今後の話です。こうしてアルバムが世に出たとなると、次はどんなことを期待していたらいいんでしょうか?戸城憲夫:ライヴをちょいちょいやるつもりだよ。フトシの体調のこととかもあるからツアーとかは難しいんだけど、いろいろと考え中ではある。高木フトシ:正直、先々のことまで計画しながら活動する感じではないかな。もうみんなある程度のことはわかってるしね、何をすればどうなるかってことも。だから次のことは、何かが起きてから考えればいいんじゃないかな。戸城憲夫:確かに。石井ヒトシ:でもまあ、このアルバムを出したことがゴールじゃないですからね。むしろ作ったことで何を始められるか、みたいな。もちろんどんな状況であれ続けていきたいと思ってますよ。自分とかは年齢的にあとどれぐらいできるかっていうのもあるけど、そこは焦らずにやっていきたいですね。金川卓矢:ライヴをたくさんやればいいってものでもないと思うし、各々の活動もあるわけだから、節目のタイミングとかに集まってライヴをやっていければいいのかな、とも思いますね。むしろ特別なことは何も期待してないというか。戸城憲夫:とか言いつつ、個人的評価が上がることを密かに願ってるんじゃねえの?(笑)金川卓矢:いや、そういうのはもうないですよ。戸城憲夫:いや、それはあってもいいと思うよ。カネタク、今回も意外といいドラム叩いてるからね。「ここのドラマーすごくね?」って評判が立っても不思議じゃないと思うよ、俺は。まあ、この先どうなるかは自分でもよくわかんねえけど、こういうアルバムができちゃうと、やる気はどんどん出てきちゃうよね。「ロック・バンドをやるってこういうことかな」って、すごく思うし。──おっ、名言が出ましたね。戸城憲夫:だからこの記事もいいこと書いてね。褒めて欲しいな。高木フトシ:逆にめっちゃディスってもらうのも面白いかも。「こいつら25年もかかって作ったのがこんなもんなのか!」みたいな(一同爆笑)。──そんな心にもないこと書けませんよ。そういえば今回、当時のフライヤーとかを引っ張り出してみたら「コレをやらせりゃ世界一!」というキャッチコピーが躍っていました。実際、それは当時のインタビュー中の戸城さんの発言ではあったんですが。戸城憲夫:最高の宣伝文句だな! でも確かに世界一だと思うよ、こういうバンドの中では。というか、こういうバンドが他にいないっていうのもあるんだけど(一同爆笑)。取材/文 増田勇一撮影:Hiroshi Tsuchida◆BAD SiX BABiESオフィシャルサイト