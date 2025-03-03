ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤é³Ë¶Ø²ñµÄ¤ÎNYÆþ¤ê¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®Ãæ·Ñ»Ï¤á¤ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç3Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤é¤¬2Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÇÛ¿®Ãæ·Ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ï¢Æü¡¢²ñµÄ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö³ËÊ¼´ï¤ò¤Ê¤¯¤¹ÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬¼çºÅ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³ËÀ¯ºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¹Åç¼ã¼ÔÍ¸¢¼Ô¤Î²ñ¡×¡Ê¥«¥¯¥ï¥«¹Åç¡Ë¤ÎÅÄÃæÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ÈÀ¥¸ÍËãÍ³¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2Æü¤Î³«ËëÁ°Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥«¥Ê¥Àºß½»¤ÎÈïÇú¼Ô¥µ¡¼¥í¡¼Àá»Ò¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î3¡Á8Æü¤ÎËèÆü¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¡£³ËÊ¼´ï¤ò¤Ê¤¯¤¹ÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£