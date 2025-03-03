¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤Ã¡ªÀìÌçÅ¹¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤♡¥¢¥ì¤òÆþ¤ì¤ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬½Ð¤¿¤è¡Á♡
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§PVC¥Õ¥©¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¿ä¤·³èÀìÌçÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²Ä°¦¤¤¥Õ¥©¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¿ä¤·³èÀìÌçÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥«¥Û¥ë¥À¡¼¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØPVC¥Õ¥©¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏìÐÁ¬È¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¿À¼ÒÉ÷¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¡¢Çò¡¢¹õ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥«¥é¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¿ä¤·¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¿ä¤·¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥È¥ì¥«¥Û¥ë¥À¡¼
110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª°Â¤¤¤Ç¤¹¤¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡ý¥Á¡¼¥×¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤×¤Ë¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇØÌÌ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¥«¤Î¸å¤íÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¡£¸å¤í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÄË¥Ðºî¤ê¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¿ä¤·¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ØPVC¥Õ¥©¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£