¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡× ³Æ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬½¸·ë ¶È³¦Ï¢ÂÓ¤·¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø
À¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¶¨²ñ¡ÊWINA¡Ë¤Ï2·î25¡Á26Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡ÖÂè11²óÀ¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò³«¤¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¥á¡¼¥«¡¼·Ð±ÄÁØ¤ä´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤é250¿ÍÄ¶¤¬½ÐÀÊ¡¢¹ñ¶¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
°ÂÆ£¹¨´ðWINA²ñÄ¹¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡¦CEO¡Ë¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¨ÀÊÌÍ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
WINA¤Ï1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï27¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î139¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¡£°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤äºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¶È³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÉý¹¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ÎÂÐÌÌ³«ºÅ¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¤¬4¤Ä¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¡Ê¡Ö±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¡×¡Ö¿©ÉÊ°ÂÁ´¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¡Ë¤Ë´ð¤Å¤ÀßÄê¤·¤¿¼«¼çÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖWINA Challenge Target¡×¤ò½é¤á¤ÆÂÐ³°Åª¤Ë¸øÉ½¡£¤µ¤é¤Ë¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢ÂÓ¤·ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÌäÂê²ò·è¤ÈWell-being¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¡Ö¥Þ¥Ë¥éÀë¸À¡×¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÆüËÜ¥¢¥»¥¢¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¿ÎÓ¹ñÉ§»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡ÖÂ¨ÀÊÌÍ¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¤ÈÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¿©Ê¸²½¤À¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬±þ¤¬É¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹·ÐºÑ¤Ï2028Ç¯¤Ë9ÃûËµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¸º±ö¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈWell¡½being¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿©ÉÊ¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ÂÆ£WINA²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¡£¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¨ÀÊÌÍ»º¶È¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖWINA Challenge Target¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¡ÖWINA Day¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Î¼Â¹Ô¤òÄó°Æ¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤Æ
¡»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤ä¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎWell-being³èÆ°
¢¿¢ÎÓ¤Ê¤É¤ÎPlanetary Health³èÆ°
£ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯Åù¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹³èÆ°
¤¸¶ºàÎÁÄó¶¡´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿CO2ºï¸º¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼³èÆ°
¡½¡½¤òµó¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢À¤³¦¿Í¸ý¤ÎÌó9¡ó¤¬µ²²î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿©¤Ë·È¤ï¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Î²ÝÂê¡×¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£