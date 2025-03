¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¿·Ï¿¶Ê¤Ë²£»³Íµ¡¢Ä¹²°À²»Ò¡¢±üÅÄÌ±À¸¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¹ë²Ú10¿Í¤¬´É³Ú´ïÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È»²²Ã

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■俳優・渡辺謙が声で参加も!新録楽曲「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」先行配信スタート

デビュー35周年イヤーの東京スカパラダイスオーケストラが、3月19日にベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』をリリースする。

そのベストアルバムの新録楽曲「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」の参加ゲストである管楽器奏者10名が解禁となった。

■「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」参加ゲスト

Trumpet:イイカワケン(HEY-SMITH)、横山 裕(SUPER EIGHT)

Trombone:長屋晴子(緑黄色社会)、 浜野謙太 (在日ファンク)

Tuba:石原慎也(Saucy Dog)

Alto sax:奥田民生

Tenor sax:満(HEY-SMITH)、田島貴男

Bass sax:さかなクン

Trumpet & Voice:渡辺 謙

スカパラと過去にコラボや共演をしたことがあったり、スカパラが共演してみたい管楽器を演奏できる人に声をかけて集まったNO BORDER ALL STARSの面々。初共演となる俳優・渡辺 謙も参加。

渡辺 謙の声も音源に入っているという音源は、3月3日より先行配信がスタート。また、ゲスト情報が解禁となったティザー2も公開中だ。

なおMVフル尺のプレミア公開は、3月3日20時から。MVプレミア公開にはスカパラメンバーもチャットで参加する予定。

リリース情報

2025.03.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』

東京スカパラダイスオーケストラ OFFICIAL SITE

https://tokyoska.net/