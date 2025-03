ITZY・イェジ、ソロデビュー曲『Air』の音源一部を初公開！息をのむような雰囲気に視線釘付け

ITZYのイェジがソロデビュー曲『Air』をはじめ、新アルバムに収録された新曲の一部音源を初公開した。

イェジは来る3月10日に1stミニアルバム『AIR』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする。

所属事務のJYPエンターテインメントは3月3日、公式SNSにイェジのソロアルバム『AIR』のハイライト音源を収めたスポイラー映像を公開した。

映像には、リード曲『Air』をはじめ、『Invasion』、『Can't Slow Me, No』、『258』まで、新アルバム『AIR』に収録された全曲の一部音源が含まれており、注目を集めた。

特に、イェジが作詞に参加したデビュー曲『Air』は、中毒性のあるフックが際立つシンセポップジャンルの楽曲であり、歌詞の「Takin’ my air 拒めないこの感覚 oh baby Got in my prayers君が私に集中する瞬間 You keep takin’ all of my」が息をのむような雰囲気を予告している。

さらに、力強いシンセポップサウンドが魅力的な『Invasion』は、「見慣れない心臓のrhythm, so worthy 目覚めたように鮮明な視線 I’m changing Ah いま大胆に取り出す Ah something inside of me」という歌詞が自信に満ちた魅力を表現している。

また、『Can’t Slow Me, No』では、イェジの生き生きとしたボーカルで「私を見に来て to the left, to the right like All eyes on me 期待に満ちた I like it Every drop 私を目覚めさせる sound My time」という歌詞を歌い、楽曲全体への期待を高めた。

最後のトラック『258』は神秘的な音色が印象的で、「私の心臓は今 overdrive Stop ためらう時間なんてない I’m your wave 君へ広がる果てしない私たちの時間 On and on」という歌詞が聴く楽しさを加えた。

イェジのソロデビューアルバム『AIR』およびリード曲『Air』は、3月10日18時にリリース。

(記事提供=OSEN)