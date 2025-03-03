¡Ö¥¢¥Î¡¼¥é¡×¤¬ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ£µ´§¡¡°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó´ÆÆÄºî¤Ï¼õ¾Þ¤Ê¤é¤º
¡¡Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬2ÆüÍ¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡ÖANORA¡¡¥¢¥Î¡¼¥é¡×¤¬ºîÉÊ¾Þ¤ä¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤Éº£²óºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤Î½é´ÆÆÄ±Ç²è¡ÖBlack Box Diaries¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ´ØÏ¢¤Î3ºîÉÊ¤Ï¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°²ñ¾ì=2025Ç¯3·î2Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¸Þ½½ÍòÂç²ð»£±Æ
¡¡¥¢¥Î¡¼¥é¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥í¥·¥¢ºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î·ëº§¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤ë¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ë½»¤à¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¶ìÇº¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Î¡¼¡¦¥¢¥¶¡¼¡¦¥é¥ó¥É¡¡¸Î¶¿¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ç»³ºê¥¨¥Þ´ÆÆÄ¤Î¡ÖInstruments of a Beating Heart¡×¡¢Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¾Þ¤ÇÀ¾ÈøÂç²ð´ÆÆÄ¤ÎCG¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤á¤À¤Þ¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¸µTBSµ¼Ô¤«¤éÀÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Î¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ìó400»þ´Ö¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë7Ç¯±Û¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤é¤¬²ñÏÃ¤òÌµÃÇ¤ÇÏ¿²»¤·¤Æ¤½¤Î²»À¼¤ò±Ç²è¤Ç»È¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëÎÑÍý¾å¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢±ÇÁü¤ä²»À¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¡Ö¾µÂú¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸Þ½½ÍòÂç²ð¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòµ·,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²£ÉÍ,
ÃÖ¾²¹©»ö