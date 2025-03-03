äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¡×¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌÃËÀ¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿Åº¤¨
ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¡×¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌÃËÀ¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿Åº¤¨
äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ªÁê¼ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1994Ç¯ 03·î 06Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§AB·¿
¥µ¥¤¥º¡§T 164cm
¼ñÌ£¡§³¨¤ò´Ñ¤¿¤ê,ÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È,LIVE,Î¹
ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë,¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨
¡Ú¡¡äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê°úÍÑ¡¡¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(¼Ì¿¿¤Ëµï¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥³¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Î»Ò¤Ç¤¹)
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û