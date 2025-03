歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラム投稿で、厳しいトレーニングの様子を明かしました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】 ”他人を批評する前に、自分自身をよく見よう” 想いと共にトレーニングの様子を明かす





浜崎さんは、ダンススタジオの大きなミラーの前でダンサー達を見渡しているワンショット写真や、ダンサー達とともにフロア上でストレッチやトレーニングに励む写真を投稿。完全に開脚して上体をフロアに密着させたり、ダウンドッグの姿勢から右足を完全に天に向けて伸ばし上げるなど、並ならぬ身体能力を披露しています。







浜崎さんは ”Before you criticize others, take a look at yourself.” とテキスト。 ”他人を批評する前に、自分自身をよく見よう” という言葉が、ツアーに向けての準備の厳しさを物語っています。









フォロワーからは「かっこいいのに可愛いも兼ね備えてて尊敬すぎる」「いつも良きお手本ありがとう」「努力してる姿みんな見てるよ」「新生一座のスタートをしっかり目に焼き付けに行きます」など、リスペクトに満ちたリプライが集まっています。

【担当:芸能情報ステーション】