µ×À¤¤¬È¿È¯¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡µ×À¤<2708.T>¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²·î£²£¸Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£¶£·£°²¯±ß¤«¤é£·£²£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±£±¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£´²¯±ß¤«¤é£±£·²¯±ß¡ÊÆ±£¸¡¥£·¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£±£³²¯±ß¤«¤é£±£¶²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£·¡¥£¸¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ±ß¤«¤é£´£²±ß¡ÊÁ°´ü£´£²±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î³ÆÍø±×¤¬ÄÌ´ü·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎãÇ¯Çä¤ê¾å¤²¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë£±～£²·î¤ÎÇä¾å¹âµÚ¤ÓÈñÍÑ¤ò»î»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¡¦³ÆÍø±×¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î³ÆÍø±×¤¬ÄÌ´ü·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎãÇ¯Çä¤ê¾å¤²¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë£±～£²·î¤ÎÇä¾å¹âµÚ¤ÓÈñÍÑ¤ò»î»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¡¦³ÆÍø±×¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS