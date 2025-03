(写真:ロイター/アフロ)

2月28日(日本時間3月1日未明)にホワイトハウスで行われたアメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談では、ロシアへの対応を巡って意見が対立。トランプ大統領がゼレンスキー大統領に対し、アメリカの支援に対する感謝の欠如を指摘し、両者は決裂しました。

大統領執務室で展開された激しい応酬時の心理はどのようなものだったのでしょうか。表情・ボディーランゲージの分析から読み解きます。

トランプ大統領に目立った感情は、怒り。眉を中央に引き寄せる怒り表情を生じさせ、指を相手に指すジャスチャーでゼレンスキー大統領の問題点を指摘します。応酬が続く中、次第に顔も赤くなり、興奮が高まる様子がわかります。

さまざまな研究によると、ビジネス交渉では怒りを示す側のほうが、相手から譲歩を引き出しやすいことがわかっています。「交渉経験豊富なトランプ大統領は、怒り感情の使い方を体得しており、ゼレンスキー大統領に怒りを向け、意見の変更を迫ろうとした」とも考えられます。

しかし、怒りは譲歩を引き出すと同時に友好関係を損ない、将来の交渉機会にマイナスに働くことがわかっています。ゆえに、トランプ大統領は怒りを戦略的に使っていたというより、「単に力関係で優位だったため、怒りを抑える必要がなかった」というほうが真実に近いのかもしれません。

一方、ゼレンスキー大統領に目立った感情は、怒りと恐怖でした。自身の主張を展開するとき、怒りの表情が見られます。しかし、トランプ大統領に視線を向ける場面では、怒りではなく、額を強張らせる恐怖表情が目立ちます。視線の向けられる先が、感情が向けられる先です。

つまり、怒り表情は、トランプ大統領に向けているのではなく、承服できない条件、プーチン大統領の行為、そして自国の苦境を理解してもらえないことに対して向けられていると考えられます。

一方、意思決定者であるトランプ大統領に向けている感情は、恐怖です。言い換えると安心・安全を求める感情ともいえるでしょう。

一国のリーダーとして承服できないこと、侵略行為、理解されない苦境には強い表情で不屈の闘志を伝えます。そして意思決定者本人(この場合はトランプ大統領)には、安全・安心を求める表情で願いを訴える。一方的に主張を通そうとするトランプ大統領を相手に会談は破談しましたが、ゼレンスキー大統領は、こうした感情を使い分ける交渉者であることがうかがえます。

優位な立場を利用して力で要求を押し通そうとするトランプ大統領と、リーダーとしての闘志と対人感情に配慮したゼレンスキー大統領。両大統領の対照的な特性を垣間見ることのできた会談だったと言えるでしょう。



握手でゼレンスキー大統領を迎え入れるトランプ大統領。この後、悪夢のような展開が待っていた(写真:AP/アフロ)

さて、今後の展開はどうなるのでしょうか。

怒りは、目的を阻む障害を破壊しようとする感情です。ウクライナの鉱物資源が欲しいトランプ大統領は、今回の会談で提示した条件では合意は難しいとわかり、この障害を破壊すべく、交渉を続けようとするでしょう。

怒る=交渉終了ではないのです。目的を達成したいからこそ力強い感情である怒りが生じるのです。ウクライナを素通りしたロシアとの交渉を強化する線も考えられなくはないですが、あくまでもゼレンスキー大統領との交渉再開を企図していくものと期待しています。

実はゼレンスキー大統領は、トランプ大統領の発言の端々に軽蔑の微表情(※)を生じさせていました。トランプ大統領の考えに不道徳さを感じ、欧州など友好国のバックアップを求め、本音としては、そちらに交渉の力点を置きたいと考えている、と推測します。だとしても、アメリカなしの安全保障が難しいことは誰もが承知するところです。

(※)0.5秒ほどで消える、抑制できない真の感情の漏洩のこと

そのため、ゼレンスキー大統領は、トランプ大統領との対話を維持しつつも、欧州諸国との連携を強化し、バランスを取る道を模索せざるをえません。最終的に、アメリカとの関係をどのように調整するかが、ウクライナの安全保障戦略のカギを握ることになるでしょう。

