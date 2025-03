全国のアミューズメント施設「ナムコ」限定で、実写映画『白雪姫』の公開を記念して、『白雪姫』のプライズが登場!

ディズニープリンセス「白雪姫」や「7人のこびと」、りんごがモチーフのアイテムまで揃っています。

ナムコ限定 ディズニー『白雪姫』プライズ

登場時期:2025年3月21日(金)より順次登場予定

投入店舗:全国のナムコのアミューズメント施設

全国のアミューズメント施設「ナムコ」限定で、2025年3月20日(木・祝)公開の実写映画『白雪姫』に合わせて、『白雪姫』のプライズが多数登場!

リンゴをモチーフにした雑貨とオリジナルの& youマスコットなどがラインナップ。

今回はそんな『白雪姫』のプライズを紹介していきます。

白雪姫 プレミアムりんごクッション

サイズ:全長約35×35×40cm

『白雪姫』の劇中に登場するキーアイテムでもある、りんごモチーフのクッション。

コロンとしたフォルムがかわいく、ディズニープリンセス「白雪姫」のシルエットやロゴがあしらわれたオシャレなデザインになっています!

真っ赤なりんごは存在感もたっぷり。

白雪姫 プレミアム毒りんごマグカップ

サイズ:全長約13×9×9cm

『白雪姫』のキーアイテムのひとつ、毒りんごデザインのマグカップ。

毒々しいデザインと目を惹くカラーに注目です。

インテリアとして飾っておくのも素敵☆

白雪姫 & you マスコット “7人のこびと”

サイズ:全長約7×6×10cm

『白雪姫』の「7人のこびと」が、セガプライズの”& you(アンドユー)”シリーズのマスコットとして登場!

”& you(アンドユー)”シリーズのマスコットは、持ち運びしやすいサイズ感。

手足を動かしていろんなポーズが表現できるので、ぬい撮りにもおすすめのプライズです◎

「先生(ドック)」、「てれすけ(バッシュフル)」、「ごきげん(ハッピー)」、「ねぼすけ(スリーピー)」、「くしゃみ(スニージー)」、「おこりんぼ(グランピー)」、「おとぼけ(ドーピー)」の全7種類がラインナップ。

7人揃えて飾れば、より作品の世界観を楽しめます。

実写映画の公開に合わせてチェックしておきたいアイテムばかり。

2025年3月21日(金)より順次、全国のアミューズメント施設「ナムコ」限定で登場!

ディズニー『白雪姫』プライズグッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナムコ限定プライズ3種類!ディズニー『白雪姫』グッズ appeared first on Dtimes.