¡Ú¥è¥·!!¡Ûº£ÅÙ¤Ï»Å»öÇÉÕ¤!¿Íµ¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¡×ºÆÅÐ¾ì -¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤è¡¼!¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¥«¥×¥»¥ë¤Ëº²¤ò¿á¤¹þ¤à²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤«¤é¡¢¤¢¤Î¡Ö¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¡×¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!! º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÆ¯¤¯»Å»öÇ¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ú6·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡Ö1/64TC¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1+»Å»öÇ¡¡400±ß¡×
.
°µÅÝÅª¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦300±ß¤ÇÇä¤ë¤Î¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤¹(Âçµã¤)¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»Å»öÇÉÕ¤±¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿!400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ëÎà¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Å»öÇÃ£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹!Á´4¼ï¡£
(@TOYSCABIN¤è¤ê°úÍÑ)
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¥»¥Ã¥È3¼ï¤È¥ê¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÁ´4¼ï¡£¥Ó¥·¥ã¥â¥ó¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¢¥Õ¥í¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹!
Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡¢300±ß¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï°Â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ë¤ã¤ó¤È!»Å»öÇ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ400±ß!! ¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)
Á´¥»¥Ã¥È¤Ë¾²ÈÄ¥×¥ì¡¼¥È¤¬9ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ò¤²¤ë¤ÈÌó110Ð»ÍÊý¤Ë¡£»Å»öÇ¤ÏÁ´Ä¹Ìó17Ð¡£¼ê»ý¤Á¤Î°¦¼Ö(¥ß¥Ë¥«¡¼)¤Î¼þ¤ê¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£1¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¤!
È¯ÇäÆü¤Ï6·î¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎºÆÈÎ·èÄê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ù¤§¤Î¤Ç¤ë¤Êww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤è¡¼!¡×¡Ö1/64¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¼ý½¸¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤Î°Ù¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ó¥·¥ã¥â¥ówww¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£6·î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ú6·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û¡Ö1/64TC¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1+»Å»öÇ¡¡400±ß¡×°µÅÝÅª¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦300±ß¤ÇÇä¤ë¤Î¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤¹😭¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»Å»öÇÉÕ¤±¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ëÎà¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Å»öÇÃ£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡ªÁ´4¼ï¡£ pic.twitter.com/uvphnxanUs- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) February 25, 2025
¡Ú6·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡Ö1/64TC¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1+»Å»öÇ¡¡400±ß¡×
.
°µÅÝÅª¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦300±ß¤ÇÇä¤ë¤Î¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤¹(Âçµã¤)¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»Å»öÇÉÕ¤±¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿!400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ëÎà¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Å»öÇÃ£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹!Á´4¼ï¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¥»¥Ã¥È3¼ï¤È¥ê¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÁ´4¼ï¡£¥Ó¥·¥ã¥â¥ó¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¢¥Õ¥í¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹!
Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡¢300±ß¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï°Â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ë¤ã¤ó¤È!»Å»öÇ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ400±ß!! ¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)
Á´¥»¥Ã¥È¤Ë¾²ÈÄ¥×¥ì¡¼¥È¤¬9ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ò¤²¤ë¤ÈÌó110Ð»ÍÊý¤Ë¡£»Å»öÇ¤ÏÁ´Ä¹Ìó17Ð¡£¼ê»ý¤Á¤Î°¦¼Ö(¥ß¥Ë¥«¡¼)¤Î¼þ¤ê¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£1¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¤!
È¯ÇäÆü¤Ï6·î¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎºÆÈÎ·èÄê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ù¤§¤Î¤Ç¤ë¤Êww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤è¡¼!¡×¡Ö1/64¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¼ý½¸¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤Î°Ù¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ó¥·¥ã¥â¥ówww¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£6·î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ú6·î¿·À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û¡Ö1/64TC¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1+»Å»öÇ¡¡400±ß¡×°µÅÝÅª¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ä¡¼¥ë1¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦300±ß¤ÇÇä¤ë¤Î¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤¹😭¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»Å»öÇÉÕ¤±¤ÆºÆÈÎ¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ëÎà¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Å»öÇÃ£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡ªÁ´4¼ï¡£ pic.twitter.com/uvphnxanUs- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥º¥¥ã¥Ó¥ó (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) February 25, 2025