LE SSERAFIM最新ミニアルバム『HOT』収録全5曲のトラックサンプラー映像を公開

■LE SSERAFIMがニュージャズ、ポップ、ジャージーハウスなど多彩な音楽ジャンルで魅了!

LE SSERAFIMが、5thミニアルバム『HOT』の5種のトラックサンプラーを公開した。

トラックサンプラーの映像には、新曲の一部が使用され、楽曲を象徴するオブジェが電子レンジの中で加熱される様子が盛り込まれた。映像の最後には、各トラックのテーマを表現したフレーズが登場し、『HOT』の音楽に関するヒントを出す。

最初の映像には、ろうそくが1本刺さったケーキが加熱されており、ニュージャズの感覚的なビートが印象的な楽曲が使用された。「THE FLAME RISES ONCE MORE OUT OF THE MOUND OF ASHES(火は灰の中から火種として再び目を覚ます)」というフレーズは、2月21日に公開されたアルバムトレーラー『Born Fire』との関連性を感じさせる。

2つ目の映像では、ロックとディスコのスタイルが加えられたポップな楽曲が使用され、これまでLE SSERAFIMが披露してきた音楽とは異なる魅力を感じさせる。アルバム名『HOT』が刻まれたトーストが電子レンジの中で予熱されると、「I’M BURNING HOT / NOT RUNNING FROM IT(私は熱く燃えている/逃げない)」というフレーズが登場する。

3つ目の映像は、ビンテージなサウンドと「OH I KNOW YOU WANT TO TAKE MY HAND / SO COME OVER AND DANCE(私の手を取りたいんでしょ 分かってる / だから こっちに来て踊ろうよ)」という言葉で好奇心をかき立てる。

4つ目の映像には、神秘的なメロディが使用され、「BORN ANEW FROM THE ASHES NOTHING LASTS FOREVER BABY(灰の中で生まれ変わる 永遠に続くことはない)」というフレーズが、電子レンジの中の灰と火がついた羽毛で表現された楽曲のメッセージと調和している。

ジャージーハウスのビートが中毒性を感じさせる最後の映像は、ハートを持った人形と「I LIKE THINGS TO BE COOL BUT NOT WITH YOU(Coolな関係が好きだけど 君とは違うんだってば)」というフレーズで、新曲に対する好奇心を刺激する。

LE SSERAFIMは、3月14日13時に5thミニアルバム『HOT』をリリースする。

