ÂÀ¤â¤â¤ËÃßÀÑ¤·¤¿Ï·ÇÑÊª¤ò¤´¤Ã¤½¤êÎ®¤¹¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¡ÚÂÀ¤â¤â¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤ª¥Ç¥Ö¤Ê²¼È¾¿È¤¬¤ªÇº¤ß¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤Äù¤á¤Ë¤¯¤¤²¼È¾¿È¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬´Î¿´¡£Ãæ¤Ç¤â¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡ÈÂÀ¤â¤â¤ÎÏ·ÇÑÊª¤Î¥±¥¢¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤ËÃßÀÑ¤·¤¿Ï·ÇÑÊª¤ò¤´¤Ã¤½¤êÎ®¤¹¡Ú¶ÚËìÄ¥¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÚËìÄ¥¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÂÀ¤â¤â¤Î³°Â¦¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶ÚËìÄ¥¶Ú¡×¤Ï¡ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤òÄ¹»þ´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡É¤ä¡È¤è¤¯Êâ¤¯Êý¡É¤¬ÆÃ¤Ë¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÈèÏ«´¶¤äÏ·ÇÑÊª¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤à¤¯¤ß¤Ë¤¯¤¯Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÀ¤â¤â¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¿¤Ð¤·¤¿µÓ¤ò¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¿¿²£¤ËÅÝ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤«¤«¤È¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é20ÉÃ°Ê¾å¥¡¼¥×¤¹¤ë
Â³¤±¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤É¤ËµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤äÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤¬Áý¤·¤ÆÆ°¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·Ú¤ä¤«¤ÊºÙµÓ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¥³¥·¥Ð¥Õ¥¦¥¿¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼²¼È¾¿È¤Î½ä¤êUP¡£ÌÜ°Â¤Ï£±Æü£µ¥»¥Ã¥È¡Ú¤à¤¯¤ß¡õÎä¤¨¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á