¤ªÊ¢¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡££±Æü£µ¥»¥Ã¥È¡ÚÈ¿¤ê¹ø¤ò²þÁ±¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î£±¤Ä¤¬¡ÈÈ¿¤ê¹ø¡É¡£È¿¤ê¹ø¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î·¤¤òÍú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢¹øÄË¤ä¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤ªÊ¢¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¡£Áé¤»¤Î¸°¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡×¤ò¤Û¤°¤¹´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
È¿¤ê¹ø¤ò²þÁ±¤ËÆ³¤¯´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
È¿¤ê¹ø¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¹üÈ×¤¬Á°·¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹üÈ×¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ë¤³¤È¤¬È¿¤ê¹ø¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÎ¾¼ê¤Ç¤Ò¤¶¤òÊú¤¨¤ë
¡Ê£³¡ËÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¹üÈ×¤ò¶»¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¡¢£µÉÃ°ú¤´ó¤»¤¿¤é¡¢£µÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ¥»¥Ã¥È¤òÌÜ°Â¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µÓ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ï¡Ö¼ê¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊ¢¤Ç¹üÈ×¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ªÊ¢¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´é¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÆ¬¤Ï¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¼ò°æºÌ¡ä