ザ・リッツ・カールトン東京が、桜に注目した、春を感じる豊富なプロモーションを展開。

桜が彩る期間限定アフタヌーンティーをはじめ、ブランチやカクテルなど、春を感じるメニューを楽しめます☆

ザ・リッツ・カールトン東京「桜プロモーション」

期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

ザ・リッツ・カールトン東京が、麗らかな春の訪れを感じさせる桜に注目した、多彩なプロモーションを展開。

約100本の桜並木が続く「春の散歩道」にもほど近く、都心に位置するザ・リッツ・カールトン東京で楽しむ、暖かな春を堪能できるメニュー揃いです!

2025年3月10日〜4月30日は、春の到来を五感で感じる「桜アフタヌーンティー」が、ホテル45階の「ザ・ロビーラウンジ」にて提供されます。

さらに、摩天楼を一望する「ザ・バー」では、夜を鮮やかに彩るスプリングカクテル4種をラインナップ。

ほかにも、新たな季節にぴったりな、心躍る特別ブランチやケーキが館内にて用意されています☆

桜アフタヌーンティー

提供期間:2025年3月10日(月)〜4月30日(水)

提供時間:12:00〜17:00

料金:9,400円(税・サ込)

内容:セイボリー4種、サンドウィッチ3種、スイーツ8種、スコーン2種、コーヒーまたは紅茶

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

予約:オンライン予約

「ザ・ロビーラウンジ」では、桜の季節にぴったりのアフタヌーンティーを用意。

日本を象徴する桜をイメージした、優雅な和の雰囲気が楽しめる数々のスイーツが登場します!

セイボリーには春が旬の食材を使用し、季節感じる「桜アフタヌーンティー」を、地上約200メートルの眺望とともに楽しめる内容です☆

スプリングカクテルコレクション

提供期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

提供時間:

月〜木 15:00〜23:30 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:00)

金・祝前日 15:00〜24:00 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:30)

土 12:00〜24:00 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:30)

日 12:00〜23:30 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:00)

料金:各3,600円(税・サ込)

提供場所:ザ・バー

メニュー:

サクラ ロイヤル ジン バック(写真左)ブロッサム フィーリング(写真中央左)スプリング グリーン フィズ(写真中央右)ハナミ ヒルズ(写真右)

東京でも有数の摩天楼を一望する場所に位置する「ザ・バー」では、美しい春をイメージした、この季節だけのカクテルを特別に用意。

「ジャパニーズクラフトジンROKU<六>」や「ジャパニーズクラフトウオツカ HAKU<白>」をベースに仕上げたカクテルは、芳醇な味わいから優雅な余韻を残します。

「ベストディスカバリー50(50 Best Discovery)」にも選出された店内で、至福のひとときを過ごすのにぴったりのカクテルです!

桜ケーキコレクション

提供期間:2025年3月15日(土)〜4月30日(水)

提供時間:11:00〜20:00 (L.O. 19:00)

提供場所:ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ

東京ミッドタウンのショッピングエリアに面する、便利なロケーションの「ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ」からは、春にぴったりなケーキが登場。

気分踊る、可愛らしいケーキの数々を楽しめます☆

桜チーズケーキ(写真左)

価格:テイクアウト 1,300円(税込)、イートイン 1,600円(税・サ込)

口どけ良いクリームチーズのうえに、桜風味のシャンティークリームとフレッシュ苺をのせて仕上げた「桜チーズケーキ」

クリームの濃厚さと酸味、甘みが調和した一品です。

桜シュークリーム(写真中央左)

価格:テイクアウト 1,000円(税込)、イートイン 1,200円(税・サ込)

「桜シュークリーム」には、優しく香る桜風味のクリームの上に、桜をイメージしたピンク色のクッキー生地をトッピング。

鮮やかな彩りが可愛いらしいシュークリームです☆

桜モンブランタルト(写真中央右)

価格:テイクアウト 1,700円(税込)、イートイン 2,100円(税・サ込)

苺の甘み、酸味と桜の香りをバランスよくまとめた「桜モンブランタルト」

さくっとした抹茶のタルト生地と、柔らかい求肥の食感も楽しめます!

桜舞(さくらまい・写真右)

価格:テイクアウト 1,500円(税込)、イートイン 1,800円(税・サ込)

桜餡に塩クリームと餅を合わせた、和洋折衷のスイーツ「桜舞」

桜型で模ったゼリーに、酸味あるストロベリーのコンフィチュールがアクセントです☆

桜ブランチ

提供期間:2025年3月15日(土)、16日(日)、20日(祝・木)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)4月5日(土)、6日(日)

提供時間:11:30〜14:30

料金:

9,500円(税・サ込)※フードのみ

11,000円(税・サ込)※フード、ロゼスパークリングワイン1杯

提供場所:タワーズ

予約:オンライン予約

※席の利用は90分制

地上約200メートルからの美しい景色を望む「タワーズ」では、厳選食材を使い、フランス料理の伝統的な技法で仕立てた「桜ブランチ」を用意。

春に風光る様子をイメージした、前菜8種盛りを提供するほか、アペリティフにぴったりのワインも提供します!

ワインは、繊細な泡立ちと優美な果実の味わいが口いっぱいに広がり、爽やかな後味にかすかなスパイスの香りが印象的なロゼスパークリング。

大切な人と楽しむ、心に残るひとときに最適な季節限定ブランチです☆

バーテンダー テイクオーバー

提供期間:2025年3月9日(日)

提供時間:18:00〜22:00

料金:各3,200円(税・サ込)

提供場所:ザ・バー

2022年11月より、定期的に国内外で活躍するトップバーテンダーをゲストバーテンダーとして招いて開催している「バーテンダー テイクオーバー」

現地でなければ味わえないオリジナルカクテルやパフォーマンスを、特別に愉しめるイベントを2025年3月9日に「ザ・バー」にて開催します!

第35回目の開催となる今回は、アジアを中心にさまざまな魅力的なバーを手掛ける、オーナー コリン・チア(Colin Chai)氏をゲストに招聘。

Asia’s 50 Best Barsにて6位に輝いた、シンガポールの名店「Nutmeg & Clove」のファウンダーを迎えての開催です。

アジアのバーシーンに新しい風を吹き込むコリン・チア氏が手掛けるカクテルは、このイベントだけの特別なレシピ。

「季の美 京都ドライジン」や無添加プレミアムテキーラ「コディゴ 1530」などをベースにしています☆

PASAR PUNCH

「季の美 京都ドライジン」をベースにした「PASAR PUNCH」

キューリやパッションフルーツ、ビーフストックと花椒、レモンにクラリファイドミルクも使っています!

KID ME NOT

「KID ME NOT」は「季の美 京都ドライジンホーソン」をベースに、サルサパリラ根やショウガ、五香粉などを使用。

クランベリーやアンゴスチュラ ビターズも使い、このイベントだけの特別なカクテルを仕上げています☆

A GRANDFATHER’S TALE

テキーラ「コディゴ 1530」レポサドをベースに、メスカルやラタフィア ロッシ、ベネディクティン DOMなどを使ったカクテル「A GRANDFATHER’S TALE」

フェンネル ポーレンやサフラン、ベチバーを組み合せています!

BREAKFAST MARGARITA

「BREAKFAST MARGARITA」はテキーラ「コディゴ 1530」ブランコをベースに、メスカルやフィノ シェリー、ドリトスにトマトなどを使ったカクテル。

チャーシューソースやイエローマスタード、ライムも使用し、見た目も鮮やかな色合いです☆

Nutmeg & Cloveとは

「Asia’s 50 Best Bars」に常にランクインしているNutmeg & Cloveが提供するカクテルは、シンガポールの植民地時代の始まりから現代都市への歩みを見事に反映しています。

クラシックなカクテルにアジアとシンガポールのエッセンスを加えられたカクテルは、一口ごとに物語が紡がれ、シンガポールの多様な側面に浸ることができる一杯です。

ザ・リッツ・カールトン スパ 東京「ホワイトデー限定メニュー」

提供期間:2025年3月14日(金)〜3月18日(火)

施術時間:75分

料金:31,500円(税・サ込)

提供場所:ザ・リッツ・カールトン スパ 東京

予約・問い合わせ:ザ・リッツ・カールトン スパ 東京(TEL 03-6434-8813(7:00〜22:00))

ザ・リッツ・カールトン スパ 東京の、手足とネイルに特化した独自のトリートメントケア「ペディ:マニ:キュア スタジオ バイ バスティアン・ゴンザレス」

シグネチャーメニュー「バスティアン・フットケア」メニューに、ホワイトデー期間はザ・リッツ・カールトン東京 オリジナルチョコレート6個入りをプレゼントします。

健康で自然に輝く美しさを回復するため、ネイルを優しく磨きあげ、角質や乾燥した皮膚を除去するスキントリートメントを実施。

仕上げには、筋肉の張りを和らげるマッサージをつま先から膝まで丁寧に行い、トリートメントの後にはホワイトデー期間限定でチョコレートを用意しました!

大切な人へのギフトにもおすすめな、期間限定のメニューです☆

桜に注目した、春にぴったりの限定メニューを館内施設で展開。

ザ・リッツ・カールトン東京の「桜プロモーション」は、2025年3月1日〜4月30日まで順次展開です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜の季節にぴったりのアフタヌーンティーやカクテル、ブランチ!ザ・リッツ・カールトン東京「桜プロモーション」 appeared first on Dtimes.