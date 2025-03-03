¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¡Ä¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëTaka¡Ê36¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï2Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈFlow¡×¤Ç¡¢3·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTaka¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¦¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Taka¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤·¤¿ÌÚÂ¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢¶ÛÄ¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡¡¤Ç¤â³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶·ã¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öthank you TAKA¡×¤Èµ¤·¤¿¡£