¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡×¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ÅÄ ¹îÉ§¡Êº´À¤ÊÝÃæ±ûÉÂ±¡¡Ë
ÂçÊ¬°å²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¦ÂçÊ¬Âç³Ø¡Ë°å³ØÉôÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¡Öº´À¤ÊÝÃæ±ûÉÂ±¡¡×¶ÐÌ³¡£ÀìÌç¤Ï¾®»ù²Ê°ìÈÌ¡¢¾®»ù½Û´Ä´ï¡¢¾®»ùÈîËþ¡¢¾®»ùÆâÊ¬Èç¡¢Æ°µ¡¤Å¤±ÌÌÀÜ¡£ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î³µÍ×
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É¤Î·ÁÀ®¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ëÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥Ñ´É¤ËÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¹Ë¦¡Ê¤Î¤¦¤Û¤¦¡§ÂÞ¾õ¤Î¤â¤Î¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À¸»ù´ü¤äÆý»ù´ü¤Ë¼ó¤ä´é¡¢ÏÆ¤Î²¼¤äÂÎ´´¤Ê¤É¤ÎÈé²¼¼ðáî¤È¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ó¤ä´é¼þ¤ê¤ËµðÂç¤Ê¼ðáî¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ïµ¤Æ»¤ä¿©Æ»¤ò°µÇ÷¤·¡¢¸ÆµÛ¾õÂÖ¤äÀÝ¿©µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¯´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ÎÄøÅÙ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Å²½ÎÅË¡¡ÊÉÂÊÑÆâ¤ËÌôºÞ¤òÅêÍ¿¤·½Ì¾®¤µ¤»¤ëÊýË¡¡Ë¤ä¼ê½ÑÎÅË¡¤Ê¤É¤«¤é¼£ÎÅÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³°¸«¾å¤ËÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸ÆµÛ´ÉÍý¤òÍ×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ÏÎÉÀ¤Î¼ðáî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¬¤ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¸¶°ø
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ï¡¢ÂÛ»ù´ü¤Ë¥ê¥ó¥Ñ´É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤È¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢PIK3CA¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¤ÎÍ½Â¬¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Â¾¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸¡ºº¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³è½¬´·¤ä´Ä¶Åª¤ÊÍ×°ø¡¢°äÅÁ¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½ËÉË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¼ðáî¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ó¤ä´é¡¢ÏÆ¤Î²¼¤äÂÎ´´¤Ë¼ðáî¤¬¤Ç¤¡¢½À¤é¤«¤ÊÎ´µ¯¤·¤¿Èé²¼¼ðáî¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ðáî¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄË¤ß¤äÇ®´¶¤òÂÓ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶À÷¤¬À¸¤¸¤ë¤È¼ð¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄË¤ß¤äÈ¯Ç®¡¢È¯ÀÖ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇËÐ¤ä³°½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¼ð¤ì¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Âç¤¤µ¤¬ÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Ð²á¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÞ¤Ê¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ó¤ä´é¤ËµðÂç¤Ê¼ðáî¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤äÓë²¼¡Ê¤¨¤ó¤²¡Ëº¤Æñ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤Î¼£ÎÅ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ðáî¤Ïº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì³°¸«¾å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À°ÍÆÀ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¿ÇÃÇ¤Ï»ë¿Ç¤ä¿¨¿Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ð¤ìÊý¤ÎÆÃÄ§¤ä¾ì½ê¡¢Âç¤¤µ¤ä½À¤é¤«¤µ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äCT¸¡ºº¡¢MRI¸¡ºº¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¿Ë¼À¤ÎÇ¹Ë¦¤ÎÍÌµ¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
CT¸¡ºº¤äMRI¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¹¤¬¤ê¤ä¿¼¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þÊÕÁÈ¿¥¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼ê½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¤ä±ê¾É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄøÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¼£ÎÅ
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¼£ÎÅ¤Ï¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤äÉô°Ì¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Å²½ÎÅË¡¡¢¼ê½ÑÎÅË¡¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Å²½ÎÅË¡
Ç¹Ë¦Ãæ¤Ë¹Å²½ºÞ¤È¤¤¤¦ÌôºÞ¤òÃíÆþ¤·¡¢¼ðáî¤ò¸Ç¤á¤Æ½Ì¾®¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£Àü»É¡Ê¤»¤ó¤·¡§¿Ë¤ò»É¤¹¤³¤È¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼þÊÕÁÈ¿¥¤ÎÂ»½ý¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤ËÅ¬±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ô½µ´Ö¤«¤±¤Æ¼ðáî¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê½ÑÎÅË¡
¸ÆµÛ¤äÀÝ¿©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÉô°Ì¤Ë¤¢¤ë¼ðáî¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ðáî¤ÎÀÚ½ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼ðáî¤ÎÂç¤¤µ¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼þÊÕ¤Î·ì´É¤ä¶ÚÆù¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤òÂ»½ý¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÊªÎÅË¡
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ò´Þ¤à¥ê¥ó¥Ñ´É¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌôºÞ¤òÍÑ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ä¹³¤¬¤óºÞ¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â´¶À÷Í½ËÉ¤äÄê´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼£ÎÅ¸å¤âºÆÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÄ¹´üÅª¤Ê¥Õ¥©¥íー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ï¼ðáî¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³°¸«¾å¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ÏÂÛ»ù´ü¤ÎÈ¯À¸²áÄø¤Çµ¯¤³¤ëÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³è½¬´·¤ä´Ä¶Åª¤ÊÍ×°ø¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø°äÅÁ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²¿¤é¤«¤Î¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤¬µ¯¤¤ë¤È¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ðáî¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ë¤è¤ë¼ðáî¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»öÀÝ¼è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ÏÄê´üÅª¤Ê¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½Å¾É²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
ÀÅÌ®´ñ·Á
Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á
¥ê¥ó¥Ñ´É¼ð¾É
¥´ー¥Ï¥àÉÂ
Ã±½ãÀ·ì´É¼ð
¥Ýー¥È¥ï¥¤¥óÊìÈÃ
º®¹ç·¿·ì´É´ñ·Á
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆñÉÂ°å³Ø¸¦µæºâÃÄÆñÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡ÖµðÂç¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡ÊðôÉô´éÌÌÉÂÊÑ¡Ë¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡Ê¥ê¥ó¥Ñ´É¼ð¡Ë¡×
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É¼ð¡Ê¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡Ë¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾®»ù³°²Ê³Ø²ñ¡Ö·ì´É¼ð¡¢·ì´É´ñ·Á¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡Ê¥ê¥ó¥Ñ´É¼ð¡Ë¡×
ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ÂÛ»ù¿ÇÃÇ¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡×
ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¿ÀÆàÀî¸©Î©ÉÂ±¡µ¡¹½¿ÀÆàÀî²Ê¸©Î©¤³¤É¤â°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É¼ï¡Ê¥ê¥ó¥Ñ¿û´ñ·Á¡Ë¡×