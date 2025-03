Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は2月27日(現地時間)、「Microsoft really wants you to backup everything to OneDrive in Windows 11」において、Microsoftがバックアップ先にOneDriveを強要するのは問題があると懸念を示した。Microsoft really wants you to backup everything to OneDrive in Windows 11○Windows 11のバックアップ警告Windows 11の設定アプリはバックアップを設定していないユーザーに警告バナーを表示し、バックアップの作成を促すことがある。ユーザーが警告を消すため続行ボタンからバックアップを設定すると、「Windows バックアップ」アプリが起動し、OneDriveを使用したバックアップが提案される。