2025年アカデミー賞 受賞結果（第97回） ─ 『ANORA アノーラ』が最多5部門受賞

2024年3月3日(日本時間)、米ロサンゼルスはドルビー・シアターで世界最高峰の映画の祭典、2025年(第97回)授賞式が開催された。

本年度の対象となる長編作品は323作。作品賞へは207作品がエントリーした。賞は9,905名の会員投票によって選出された。

ノミネートの最多は『エミリア・ペレス』(13ノミネート)、続いて『ブルータリスト』と『ウィキッド ふたりの魔女』(10ノミネート)だった。

一方、最多受賞となったのは『ANORA アノーラ』で5部門(作品賞、監督賞、主演女優賞、脚本賞、編集賞)。続いて『ブルータリスト』が3部門(主演男優賞、撮影賞、作曲賞)。ノミネートで最多だった『エミリア・ペレス』は2部門(助演女優賞、歌曲賞)のみ、注目された『ウィキッド ふたりの魔女』は2部門(美術賞、衣裳デザイン賞)のみの受賞となった。

受賞結果一覧は以下の通り。受賞は★印・太字で記載する。

2025年(第97回) 受賞結果 作品賞:『ANORA アノーラ』 主演女優賞:マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』 主演男優賞:エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』 助演女優賞:ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』 助演男優賞:キーラン・カルキン『リアル・ペイン 心の旅』 監督賞:ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』 脚本賞:『ANORA アノーラ』 脚色賞:『教皇選挙』 撮影賞:『ブルータリスト』 美術賞:『ウィキッド ふたりの魔女』 衣裳デザイン賞:『ウィキッド ふたりの魔女』 メイクアップ&ヘアスタイリング賞:『サブスタンス』 作曲賞:『ブルータリスト』 歌曲賞:"El Mal"『エミリア・ペレス』 編集賞:『ANORA アノーラ』 音響賞: 視覚効果賞:『デューン 砂の惑星 PART2』 長編アニメーション賞:『Flow』 国際長編映画賞:『アイム・スティル・ヒア』 長編ドキュメンタリー賞:『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』 短編ドキュメンタリー賞:『ザ・レディ・イン・オーケストラ NYフィルを変えた風』 短編実写映画賞:『私は人間』 短編アニメーション賞:『イトスギの影の中で』 2025年(第97回)アカデミー賞 作品一覧

©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures ★『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『エミリア・ペレス』 『I'm Still Here』 『Nickel Boys』 『サブスタンス』 『ウィキッド ふたりの魔女』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』 カーラ・ソフィア・ガスコン『エミリア・ペレス』 ★マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』 デミ・ムーア『サブスタンス』 フェルナンダ・トーレス『I'm Still Here』© DOYLESTOWN DESIGNS LIMITED 2024. ALL RIGHTS RESERVED. © Universal Pictures ★エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 コールマン・ドミンゴ『シンシン/SING SING』 レイフ・ファインズ『教皇選挙』 セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』Emilia Pérez. Zoe Saldaña as Rita Moro Castro in Emilia Pérez. Cr. Shanna Besson/PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA © 2024. モニカ・バルバロ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』 フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』 イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』 ★ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』ユラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』 ★キーラン・カルキン『リアル・ペイン 心の旅』 エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ガイ・ピアース『ブルータリスト』 ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』©THE RIVER ★ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』 ブラディ・コーベット『ブルータリスト』 ジェームズ・マンゴールド『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ジャック・オーディアール『エミリア・ペレス』 コラリー・ファルジャ『サブスタンス』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures ★『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『リアル・ペイン 心の旅』 『セプテンバー5』 『サブスタンス』© 2024 Conclave Distribution, LLC. 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ★『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『Nickel Boys』 『シンシン/SING SING』© DOYLESTOWN DESIGNS LIMITED 2024. ALL RIGHTS RESERVED. © Universal Pictures ★『ブルータリスト』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『エミリア・ペレス』 『Maria』 『Nosferatu』© Universal Studios. All Rights Reserved. 『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『Nosferatu』 ★『ウィキッド ふたりの魔女』© Universal Studios. All Rights Reserved. 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』 『Nosferatu』 ★『ウィキッド ふたりの魔女』(c) The Match Factor 『A Different Man』 『エミリア・ペレス』 『Nosferatu』 ★『サブスタンス』 『ウィキッド ふたりの魔女』© DOYLESTOWN DESIGNS LIMITED 2024. ALL RIGHTS RESERVED. © Universal Pictures ★『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』 『野生の島のロズ』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures ★『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』(c) 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories. 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ★『デューン 砂の惑星 PART2』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』 『野生の島のロズ』© 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories. 『エイリアン:ロムルス』 『BETTER MAN/ベター・マン』 ★『デューン 砂の惑星 PART2』 『猿の惑星/キングダム』 『ウィキッド ふたりの魔女』©Dream Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five. ★『Flow』 『インサイド・ヘッド2』 『Memoir of a Snail』 『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』 『野生の島のロズ』©2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspiração/MACT Productions/ARTE France Cinéma ★『アイム・スティル・ヒア』(ブラジル) 『The Girl With The Needle』(デンマーク) 『エミリア・ペレス』(フランス) 『聖なるイチジクの種』(ドイツ) 『Flow』(ラトビア)Ⓒ2024 ANTIPODE FILMS. YABAYAY MEDIA 『Black Box Diaries』 ★『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』 『Porcelain War』 『Soundtrack to a Coup d'Etat』 『SUGARCANE/シュガーケイン』『Death by Numbers』 『I Am Ready, Warden』 『Incident』 『Instruments of a Beating Heart』 ★『ザ・レディ・イン・オーケストラ NYフィルを変えた風』『A Lien』 『Anuja』 ★『私は人間』 『The Last Ranger』 『The Man Who Could Not Remain Silent』『美しき男たち』 ★『イトスギの影の中で』 『あめだま』 『フシギなフラつき』 『Yuck!』