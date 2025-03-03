¾¯»Ò²½¿Ê¤à´Ú¹ñ¡¡½ÐÀ¸Î¨9Ç¯¤Ö¤ê¾å¾º¡¡½Ð»º½Ë¤¤¶â1000Ëü±ß»Ùµë¤Î´ë¶È¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð»º½Ë¤¤¶â¤Î¡Ö1²¯¥¦¥©¥ó¡×¡£»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤Î½Ð»º½Ë¤¤¶â¤¬µîÇ¯¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î´Ö¤Ç1Ç¯¤ËÊ¿¶Ñ23¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï5¿ÍÂ¿¤¤28¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï½Ë¤¤¶â¤¬½Ð»º¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè·î¡¢´Ú¹ñÅý·×Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°¸þÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï0.75¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ç¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍèºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤Î0.72¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¼Ò°÷¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð»º½Ë¤¤¶â¤Î¡Ö1²¯¥¦¥©¥ó¡×¡£»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤Î½Ð»º½Ë¤¤¶â¤¬µîÇ¯¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î´Ö¤Ç1Ç¯¤ËÊ¿¶Ñ23¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï5¿ÍÂ¿¤¤28¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï½Ë¤¤¶â¤¬½Ð»º¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè·î¡¢´Ú¹ñÅý·×Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°¸þÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï0.75¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ç¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍèºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤Î0.72¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë