Lienel¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öºá¤ÈÈ³¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Lienel¤¬¡¢4·î2Æü¥ê¥ê¡¼¥¹1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öºá¤ÈÈ³¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï4·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÂÔË¾¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤ÎÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü·Þ¤¨¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Ë½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤éÅÜÅó¤ÈÅ¸³«¡¢10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î°¦ÀË¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¶ì¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¡¢Lienel¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼CD¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê ¡ÖLove Me Madly¡× ¤Î·ÏÉè¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ç¯¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢É½¸½ÎÏ¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë1¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡üÉðÅÄÁÏÀ¤ ¥³¥á¥ó¥È
¡ØLienel¤ÎÉðÅÄÁÏÀ¤¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öºá¤ÈÈ³¡×¤Ï¡¢¶¯¤¤Îø¿´¤Ë¿È¤ò¾Ç¤¬¤¹¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢1st CD¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖLove Me Madly¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä¶ÊÄ´¤Ê¤Î¤Ç¡ÖLove Me Madly¡×¹¥¤¤ÎÊý¤ÏÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡ª^_^
¤½¤·¤Æ²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¸òºø¤¹¤ë¿´¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËËÍ¤¬²Î¤¦¥µ¥Ó½ª¤ï¤ê¤Î¡ÖÌ´¤Ê¤éÀÃ¤á¤Æ¤Èµß¤¤¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯3·î2Æü Àè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://ssm.lnk.to/Tsumitobatsu
1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù
2025Ç¯4·î2Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê¡§1. UNKNOWN GROOVE¡¡2. ºá¤ÈÈ³¡¡3. ¥¢¥ó¥Á¥Ï¡¼¥È¡¡4. LOVE Communication¡¡5. ²ÖÄ»É÷·î¡¡6. Love Me Madly¡¡7. Kimito¡¡8. ¥Õ¥ë¥à¡¼¥ó¡¡9. Melty flowers¡¡10. Stay tuned¡¡11. ¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¸ý¤Å¤±¡¡12. Curry on love¡¡13. ÌÑÁÛ·à¾ì¡¡14. ¿Æ»Ø¡ùEvolution¡ª¡¡15. Go Around The World
ÃÍÃÊ¡§ÀÇ¹þ5500±ß
Blu-ray¡§¥Ä¥¢¡¼±ÇÁü¡ØLienel 2nd Live Tour 2024¡ÁAdventure¡Á¡Ù¼ýÏ¿
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡Û¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê¡§1. UNKNOWN GROOVE¡¡2. ºá¤ÈÈ³¡¡3. ¥¢¥ó¥Á¥Ï¡¼¥È¡¡4. LOVE Communication¡¡5. ²ÖÄ»É÷·î¡¡6. Love Me Madly¡¡7. Kimito¡¡8. ¥Õ¥ë¥à¡¼¥ó¡¡9. Melty flowers¡¡10. Stay tuned¡¡11. ¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¸ý¤Å¤±¡¡12. Curry on love¡¡13. ÌÑÁÛ·à¾ì¡¡14. ¿Æ»Ø¡ùEvolution¡ª¡¡15. Go Around The World
ÃÍÃÊ¡§ÀÇ¹þ5500±ß
Blu-ray¡§»£¤ê²¼¤í¤·±ÇÁü¡ØLienel¤Î1Æü¡Ù¼ýÏ¿
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡ÊCD¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê¡§1. UNKNOWN GROOVE¡¡2. ºá¤ÈÈ³¡¡3. ¥¢¥ó¥Á¥Ï¡¼¥È¡¡4. LOVE Communication¡¡5. ²ÖÄ»É÷·î¡¡6. Love Me Madly¡¡7. Kimito¡¡8. ¥Õ¥ë¥à¡¼¥ó¡¡9. Melty flowers¡¡10. Stay tuned¡¡11. ¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¸ý¤Å¤±¡¡12. Curry on love¡¡13. ÌÑÁÛ·à¾ì¡¡14. ¿Æ»Ø¡ùEvolution¡ª¡¡15. Go Around The World¡¡16.Connected¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
ÃÍÃÊ¡§ÀÇ¹þ3500±ß
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2024Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)
ËÌ³¤Æ»
2025Ç¯3·î9Æü(Æü)
ÅìµþÅÔ
2025Ç¯3·î16Æü(Æü¡Ë
ÂçºåÉÜ
2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ¡Ë
¿·³ã¸©
2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
°¦ÃÎ¸©
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
ºë¶Ì¸©
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda (TOKYO)¡¡SOLD OUT!
2025Ç¯5⽉6⽇(⽕½Ë) ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÂçºå¡ÛZepp Namba (OSAKA) SOLD OUT!
2025Ç¯5⽉10⽇(⼟) ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
｟ÄÉ²Ã¸ø±é｠
¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda (TOKYO)
2025Ç¯5⽉6⽇(⽕½Ë) ³«¾ì13:00 / ³«±é14:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://lienel.jp/lienelagogo/#ticket
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://lienel.jp/lienelagogo/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Lienel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡Lienel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Lienel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡Lienel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok