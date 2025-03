Lienelが、4月2日リリース1stアルバムのリード曲「罪と罰」を先行配信した。この曲は4月2日にリリースされる待望の1stアルバム『罪と罰』の同タイトルにしてリード曲となっており、先日迎えたリリースイベント初日に初披露された際どよめきと歓声が鳴り止まなかったのは記憶に新しい。切ないピアノフレーズから怒涛と展開、10代とは思えない大人の愛惜の念に駆られた苦しく切ないラブソングは、LienelのデビューCDシングル表題曲 「Love Me Madly」 の系譜とも言える楽曲。デビューから2年、歌、ダンス、表現力など成長した彼らを確かに感じ取れる1曲でもある。

リリース情報







「罪と罰」2025年3月2日 先行配信リリースhttps://ssm.lnk.to/Tsumitobatsu1st アルバム『罪と罰』2025年4月2日(水)リリース【初回限定盤A】(CD+Blu-ray)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World値段:税込5500円Blu-ray:ツアー映像『Lienel 2nd Live Tour 2024〜Adventure〜』収録【初回限定盤B】(CD+Blu-ray)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World値段:税込5500円Blu-ray:撮り下ろし映像『Lienelの1日』収録【通常盤】(CD)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World 16.Connected(通常盤ボーナストラック)値段:税込3500円