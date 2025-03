日韓合同オーディション番組『トロット・ガールズ・ジャパン』から誕生したユニット・sisが、3月2日、天王洲アイルKIWAで初のワンマンライブを開催した。2024年12月にリリースした韓国トロットのカバー曲「愛のバッテリー」や、2月にリリースしたミニアルバムから各メンバーのソロ曲を初披露するなど、全14曲を熱唱した。「世界のヴィンテージソングを歌い継ぐ」ことをグループのコンセプトとしている通り、「真夜中のドア」や「青い珊瑚礁」などの80年代のシティポップ・歌謡曲に加え、「Dancing Queen」「The Rose」といった洋楽のヒット曲を織り交ぜたセットリストで、満席の客席を大いに盛り上げた。この日は韓国からの熱心なファンも多数集まっており、韓国語の合いの手や声援も多く飛び交っていた。

セットリスト



2025年3月2日(日)sis(シス)「愛のバッテリー」発売記念Live「%?(何パーセント?)」天王洲アイルKIWA 14:00開演M-1 ダンシング・クイーンM-2 愛のバッテリー(日本語バージョン)M-3 真夜中のドアM-4 うふふM-5 Angel Night(かのうみゆソロ)M-6 メモリーグラス(あさ陽あいソロ)M-7 グッド・バイ・マイ・ラブ(太良理穂子ソロ)M-8 君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね(MAKOTO.ソロ)M-9 DING DONGください(初披露曲)M-10 ヴァケーションM-11 I'm in the mood for dancingM-12 THE ROSE[アンコール]M-13 愛のバッテリー(韓国語バージョン)M-14 青い珊瑚礁