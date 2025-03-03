¥Ò¥«¥ë¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤ËÆ°²è¤Ç¸ÀµÚ¸å¤Ë°Æ·ï¾ÃÌÇ¤â»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¥ÎÉ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¡© Æ°²è¤Ï264Ëü²óºÆÀ¸
¡¡YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬2·î28Æü¡¢¡Ö°µÎÏ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ½Äê¤·¤Æ¤¿°Æ·ï¤¬Èô¤ó¤À¾Ð¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆâÅÄÍý±û&¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸µ¥«¥Î¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ê¥ï¥± ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ°²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡Ä
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï23Æü¤ËYouTube¤Ç¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Ê¤¤¤«¤éÂå¤ï¤ê¤ËËÍ¤¬¹¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤È¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éX¾å¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥â¤Î¤³¤È¡£¾ÃÈñÀÇ¤ä¶Û½ÌºâÀ¯¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï2·î21Æü¤ËºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ç¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²¼¼ê¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆ°²è¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤É¤Ã¤«¤«¤é°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢26Æü¤Ë¤Ï¡ØÁ°²ó¤ÎºâÌ³¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤È¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ô°Æ·ï¤¬Èô¤Ö¤È¤«ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö°Æ·ï¤¬Èô¤ó¤À¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¥Ò¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï264Ëü²óÄ¶¡Ê2Æü¸½ºß¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°µÎÏ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¡¢Ä¾ÀÜ¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ë¿¨¤ì¤ëÆ°²è¤¬YouTuber¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥Í¥¿¡É¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï6·î22Æü¤ËÅÔµÄÁª¤¬¡¢7·î¤Ë¤Ï»²±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£À¯¼£¥Í¥¿¤ÏÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤Ï¡ÖYouTuber¤¬¤³¤Î¥Í¥¿¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Î¡ÈÍ¥ÎÉ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²½¡É¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤¤¤ÇÆþ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ô¥Ç¥â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÁªµó¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬X¾å¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢YouTuber¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥Ç¥â¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡ÔÃ»ÍíÅª¤Ê»×¹Í¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤ò°·¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥â¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÂÐ°Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ì±þ¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÏÆ°²è¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ïº£¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿®Ç°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤ËÂ³¤¯YouTuber¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥«¥ë¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤ÈÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆâÅÄÍý±û&¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸µ¥«¥Î¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ê¥ï¥± ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ°²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£