¡ÈÏ©¥Á¥å¡¼¡É¤ËÂ³¤½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ñÀÒÍ½Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¡ÄSTARTO¼ÒÊ¡ÅÄ½ß¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×!?
¡¡¾ðÊó²ò¶ØÁ°¤ËAmazonÅù¤ÇÍ½Ìó¥Ú¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö½ñÀÒÍ½Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï2·î22Æü¤Î¤³¤È¡£½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çä¸µ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ë¼ÒÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄ½ß»á¡Ê59¡Ë¤¬·óÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÀé²ì¤ÇÆó½Å¼è¤ê¡Õ¡Ô¼ÒÄ¹¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¹¤®¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÁÒÃéµÁ¤Î·ëº§È¯É½¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ä»Ò¤äÂ¹¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©
¡¡¤µ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¥á¥ê¡¼¡Ê´îÂ¿Àî¡Ë¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¿Í´Ö¤ÏÂ¨¥¯¥Ó¡¢Ã´Åö¼Ô¤âÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¹ß³Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¹¡×
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇÊª¤ÏÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥ß¥¹¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È½ÅÍ×°Æ·ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤ä±Ä¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È½éÊâÅª¥ß¥¹¡É¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÎËý¿´¡¢½ÐÈÇÊª¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ÈÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢½ÐÈÇÊª¤ÎÈÎÇäÍø¸¢¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ò²û½À¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï½½Ê¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤¬ºî¤ëËÜ¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤âÍø¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¡ÅÄ»á¡©
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Õ¤¿²ó¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤ÎÈþ½÷¤È¤Î¡ÈÏ©¥Á¥å¡¼¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ï¥¤Î´Å¤¤¹ÔÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÂ³¤¤¤¿½ÐÈÇ¥È¥é¥Ö¥ë¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄ»á¤Î°Õ³°¤È¡È¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ê»ÑÀª¤«¡£¡ÖÀé²ì¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¼Ò¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£Íø¸¢¤ò¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ý¥ê»äÊ¢¤òÈî¤ä¤·¤Æ¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ëÆ±¶È¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÀ²Ã³²ÊóÆ»°ÊÍè¡¢È¯Çä¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯ÇäÉüµ¢¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Ãæ¡¢¡ÈÊ¡ÅÄ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÎ®½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ä´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢ºÆÊÔÀ®¡¢KAT-TUN²ò»¶¤Ç¡È¥ê¡¼¥¯ÄÌ¤ê¡É¤ÎÈ¯É½¤Ë¡ÄSTARTO¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ËÉÔËþÊç¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡Ä¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£