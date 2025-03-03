»ñ»º10²¯±ß¤ÎFIREÅê»ñ²È¤¬·Ù¾â¡£¡ÈÅ¾Çä²°¡É¤È¡ÈËÜÅö¤ÎÅê»ñ²È¡É¤È¤Î°ã¤¤
¡½¡ÎFIREÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¤ª¶â¡¦Åê»ñ¡×¤ÎËÜ¼Á¡Ï¡½
Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢38¸Í¤ÎÊª·ï¤ò½êÍ¤·¡¢»ñ»º³Û10²¯±ß¡¢Ç¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ4000Ëü±ß¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦Â¼ÌîÇî´ð»á¡£Â¼Ìî»á¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÅê»ñ²È¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï ¡È°¶Ì¶Ý¡É¡£Å¾Çä²°¤È°ì½ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¶Ì¤ÊÅê»ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Â¼Ìî»á¤¬ËÜÅö¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Åê»ñ²È¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶Ý¡×¤ä¡Ö´óÀ¸Ãî¡×
¡ÖÅê»ñ²È¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÊ¹¤¯¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÆ¯¤«¤ºÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊóÅù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ìÈ´¤±·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥Ï¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÍø±×»ê¾å¼çµÁ¤Ç¤ª¶â¤Ë¤¬¤á¤Ä¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º¾µ½ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«¾ÎÅê»ñ²È¤â¤è¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤ËÅê»ñ²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤â¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Åê»ñ²È¤ÏÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶Ý¡×¤ä¡Ö´óÀ¸Ãî¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ñËÜ¡×¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Êª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤êÄó¶¡¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö²ÁÃÍ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ñËÜ¡×¤òÌ¬¤Ë¤·¤Æ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¤¤ÎÃæ¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦½É¼ç¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ý¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ý¤Ë¤â¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤È¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°¶Ì¶Ý¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂçÄ²¶Ý¤ä¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£°¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤â²¼¤¬¤ê¡¢Ï·¤¤¤ä¥¬¥ó¤Î¸¶°ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â°ßÄ²¤Ë¤Ï°¶Ì¶Ý¤¬µï¤Þ¤¹¤¬¡¢Áý¤¨²á¤®¤ë¤È·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤È¤Ï¡©
³ô¼°Åê»ñ¤ä°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÎFX¼è°ú¤Ê¤É¤Ï¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÇä¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÙ¤±¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÂ»¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¡£¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¡×¤¬Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¾Íè¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑº¹±×¤Î¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡×¤òÁÀ¤¦¹Ô°Ù¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅ¾Çä¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¡×¤Ï¡È¾¦Çä¡É¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤êÅê»ñ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´º¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¹Ô°Ù¤ò¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£
°¶Ì¶Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Åê»ñ¡×¤¬Ì¢±ä¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ëµ¯¤¤¿³ô¤ÈÉÔÆ°»º¤Î°Û¾ï¤Ê¾å¾º¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤Ä¤«¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤â¸Æ¤ÖÄ¹¤¤ÄãÌÂ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î¶ì¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÍø±×¤ÏÉÔÏ«½êÆÀ¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï³Û¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ²Ô¤°¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊóÊ¶¤¤¤Î¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢SNSÅù¤Ç¡ÖÇã¤¤Àú¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥¤¥¤¡É¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢38¸Í¤ÎÊª·ï¤ò½êÍ¤·¡¢»ñ»º³Û10²¯±ß¡¢Ç¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ4000Ëü±ß¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦Â¼ÌîÇî´ð»á¡£Â¼Ìî»á¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÅê»ñ²È¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï ¡È°¶Ì¶Ý¡É¡£Å¾Çä²°¤È°ì½ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¶Ì¤ÊÅê»ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Â¼Ìî»á¤¬ËÜÅö¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Åê»ñ²È¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶Ý¡×¤ä¡Ö´óÀ¸Ãî¡×
¼«Ê¬¼«¿È¤â¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Åê»ñ²È¤ÏÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶Ý¡×¤ä¡Ö´óÀ¸Ãî¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ñËÜ¡×¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Êª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤êÄó¶¡¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö²ÁÃÍ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ñËÜ¡×¤òÌ¬¤Ë¤·¤Æ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¤¤ÎÃæ¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦½É¼ç¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ý¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ý¤Ë¤â¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤È¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°¶Ì¶Ý¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂçÄ²¶Ý¤ä¥¦¥§¥ë¥·¥å¶Ý¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£°¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤â²¼¤¬¤ê¡¢Ï·¤¤¤ä¥¬¥ó¤Î¸¶°ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â°ßÄ²¤Ë¤Ï°¶Ì¶Ý¤¬µï¤Þ¤¹¤¬¡¢Áý¤¨²á¤®¤ë¤È·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤È¤Ï¡©
³ô¼°Åê»ñ¤ä°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÎFX¼è°ú¤Ê¤É¤Ï¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÇä¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÙ¤±¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÂ»¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¡£¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¡×¤¬Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¾Íè¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑº¹±×¤Î¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡×¤òÁÀ¤¦¹Ô°Ù¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅ¾Çä¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¡×¤Ï¡È¾¦Çä¡É¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤êÅê»ñ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´º¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¹Ô°Ù¤ò¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£
°¶Ì¶Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Åê»ñ¡×¤¬Ì¢±ä¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ëµ¯¤¤¿³ô¤ÈÉÔÆ°»º¤Î°Û¾ï¤Ê¾å¾º¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤Ä¤«¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤â¸Æ¤ÖÄ¹¤¤ÄãÌÂ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î¶ì¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÍø±×¤ÏÉÔÏ«½êÆÀ¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï³Û¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ²Ô¤°¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊóÊ¶¤¤¤Î¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢SNSÅù¤Ç¡ÖÇã¤¤Àú¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥¤¥¤¡É¡Ö°¶Ì¶Ý¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£