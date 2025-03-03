»Ò¤É¤â¤ò²Ê³Ø·ù¤¤¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¿©°é¤«¤é¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¥é¥Ü¡¡ºî¤Ã¤Æ¡¡¿©¤Ù¤Æ¡¡¤ª¤¦¤Á¼Â¸³¡ª¡Ù¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¿©´Ä¶²Ê³ØÉô¿©´Ä¶²Ê³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¤ÎÏªµ×ÊÝÈþ²ÆÀèÀ¸¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²Ê³Ø¼Â¸³¹ÖºÂ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿²Ê³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¾Æ¤¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Î¤Õ¤¯¤é¤ßÊý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÄ´Íý¤Î²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¼Â¸³¡áÄ´Íý¡×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²Ê³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤«¡©¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡¢Ä´Íý¤òÄÌ¤·¤Æ²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡É¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ïªµ×ÊÝÀèÀ¸¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ä´Íý²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦
¡½¡½¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆËÜ½ñ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ïªµ×ÊÝÈþ²ÆÀèÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢Ïªµ×ÊÝ¡Ë¡§¤ª²Û»Ò¤äÎÁÍýºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ïªµ×ÊÝ¡§Ä´Íý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¾Æ¤¿§¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë¤¢¤ëº½Åü¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¾åÇòÅü¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï¾åÇòÅü¤è¤ê¤â´Å¤µ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â´Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÇòÅü¤Ï¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤è¤ê¤â¥Ù¥¿¥Ã¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥°¥é¥à¿ô¤òÆþ¤ì¤Æ¤â´Å¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º½Åü¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Æ¤¿§¤ä¿©´¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÄ´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾¯¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎºàÎÁ¤òÂåÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤Ï¾Ê¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤·ù¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡¢´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡½¡½ËÜ½ñ¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ïªµ×ÊÝ¡§ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆ÷¤¤¤ä¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´°À®ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹©Äø¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤äÆ÷¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Ì£¤äÆ÷¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹½°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ïªµ×ÊÝ¡§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹²áÄø¤ä¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌ£¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦ºî¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ì£¤ï¤¦»þ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÆóÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö´Å¤µ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¹Å¤µ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅú¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ëÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤â¿©¤ÙÊª¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×¹Í¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¶ì¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¾Æ¤¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Î¤Õ¤¯¤é¤ßÊý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÄ´Íý¤Î²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¼Â¸³¡áÄ´Íý¡×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²Ê³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤«¡©¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡¢Ä´Íý¤òÄÌ¤·¤Æ²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡É¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ïªµ×ÊÝÀèÀ¸¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ä´Íý²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦
Ïªµ×ÊÝÈþ²ÆÀèÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢Ïªµ×ÊÝ¡Ë¡§¤ª²Û»Ò¤äÎÁÍýºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ïªµ×ÊÝ¡§Ä´Íý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¾Æ¤¿§¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë¤¢¤ëº½Åü¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¾åÇòÅü¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï¾åÇòÅü¤è¤ê¤â´Å¤µ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â´Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÇòÅü¤Ï¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤è¤ê¤â¥Ù¥¿¥Ã¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥°¥é¥à¿ô¤òÆþ¤ì¤Æ¤â´Å¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º½Åü¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Æ¤¿§¤ä¿©´¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÄ´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾¯¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎºàÎÁ¤òÂåÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤Ï¾Ê¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤·ù¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡¢´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡½¡½ËÜ½ñ¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ïªµ×ÊÝ¡§ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆ÷¤¤¤ä¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´°À®ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹©Äø¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤äÆ÷¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Ì£¤äÆ÷¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹½°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ïªµ×ÊÝ¡§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹²áÄø¤ä¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌ£¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦ºî¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ì£¤ï¤¦»þ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÆóÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö´Å¤µ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¹Å¤µ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅú¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ëÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤â¿©¤ÙÊª¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×¹Í¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¶ì¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£