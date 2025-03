FA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É·èÄê¡ª ²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È·ãÆÍ

FAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会が行われた。5回戦では大会連覇を狙うマンチェスター・ユナイテッドがフルアムにPK戦の末敗戦。一方で王座奪還を狙うマンチェスター・シティは、チャンピオンシップ(イングランド2部)のプリマス・アーガイルに3-1の完勝で突破を決めた。また、三笘薫の所属するブライトン&ホーヴ・アルビオンはニューカッスルに、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスは、チャンピオンシップのミルウォールに勝利し、8強入りを果たした。

注目の準々決勝では、マンチェスター・シティが今シーズンのリーグ戦で初黒星をつけられたボーンマスとのリベンジマッチに臨む。また、三笘のブライトンは3日に行われるノッティンガム・フォレスト vs イプスウィッチの勝者と対戦。鎌田のクリスタル・パレスはフルアムと対戦する。なお、準々決勝は3月29日からの週末に開催予定だ。◆FAカップ準々決勝 対戦カードフルアム vs クリスタル・パレスプレストン(2) vs アストン・ビラボーンマス vs マンチェスター・シティブライトン vs ノッティンガム・フォレストorイプスウィッチ