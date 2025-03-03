¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ïÉÔÍ×¤Ë¡¡ÍÆÂÎ°ÂÄê¤â¡Ö¿µ½Å¡×¸«ÄÌ¤·
Joshua McElwee
[¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥Á¥«¥ó¡Ê¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¡Ë¤Ï¡¢Î¾ÇÙ¤ÎÇÙ±ê¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê£¸£¸¡Ë¤ÎÍÆÂÎ¤Ï£²Æü¤â½ªÆü°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶µ¹Ä¤Ï£²·î£±£´Æü¤Ë½ÅÅÙ¤Î¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡¡£Â¾¤Î¹çÊ»¾É¤òÊ»È¯¤·¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÎÉÂ±¡¤Ë£²½µ´Ö°Ê¾åÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ¹Ä¤ÎÍÆÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë£²Æü¤ÎºÇ¿·Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ¹Ä¤ÎÎ×¾²¾õÂÖ¤Ï½ªÆü°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É¡¤«¤é´É¤Ç»ÀÁÇÅêÍ¿¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£È¯Ç®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°å»ÕÃÄ¤ÏÉÂ¾õ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í½¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´í¸±¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¿µ½Å¡×¤Ë°Ý»ý¤·¤¿¡£
¶µ¹Ä¤Ï£²£¸Æü¡¢¤¼¤ó¤½¤¯È¯ºî¤ËÎà»÷¤·¤¿µ¤Æ»¶¹ºõ¡Ê¤¤ç¤¦¤µ¤¯¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¡¢µÛ°ú¤È¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ÎÁõÃå¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£