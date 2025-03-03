ÌëÃæ¤Ë¡ÄÊì¤Î¥¿¥ó¥¹¤òÊª¿§¤¹¤ëµÁÁÄÊì¡ª¡©Ä¾¸å¡È¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¡É¤Ë¶Ã¤¡Ä¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡©¡×¡Ú¼þ¤ê¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
Â¾¿Í¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡Û
¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ä¹©É×¡Û
Â¾¿Í¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¡Û
¡ÖÌëÃæ¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢µÁÁÄÊì¤¬Êì¤Î¥¿¥ó¥¹¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊì¤ÎÄÌÄ¢¤Ç¡Ä»×¤ï¤º¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·µÁÁÄÊì¤Ï¾Ç¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡Ä¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿´¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡Û
¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¡Û
¡ÖÌëÃæ¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢µÁÁÄÊì¤¬Êì¤Î¥¿¥ó¥¹¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊì¤ÎÄÌÄ¢¤Ç¡Ä»×¤ï¤º¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·µÁÁÄÊì¤Ï¾Ç¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡Ä¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿´¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë