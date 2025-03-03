Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×
3·î1Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÈþµÓ¥Á¥é¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤â¸ø³«
Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖTGC20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï10¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡© ¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂô»³¤ÎÀ¼±ç¤âº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥é¡Ù¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢»¨»ï¡ØViVi¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦½÷ÀÀìÌç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë