¥«¥Ö¥¹¡¦º£±ÊæÆÂÀ¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡OPÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤ºÄ´À°¡¡º£±Ê¤Ï5Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÊÉÅê¤²¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ãå¼Â¤ËÄ´À°¡£ÍýÁÛ¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°Æü¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ÏÓ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤â½ÅÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï5»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é°ÂÂÇ¡¢½éÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£